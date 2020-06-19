Поліція перевіряє заяву мера Конотопа про знайдені в його машині гранати

Поліцейські Конотопа перевіряють заяву міського голови Конотопа Артема Семеніхіна щодо виявлених у його автомобілі «предметів, схожих на бойові гранати». Про це поліція Сумської області повідомила вночі проти 19 червня.

«За словами заявника, ймовірні боєприпаси знаходились в багажному відділенні, на місці запасного колеса, в пакунку, перемотаному ізоляційною стрічкою. Чоловік стверджує, що всі п’ять гранат без запалів. На повідомлення за вказаною адресою виїхали керівник Конотопського відділу поліції, слідчо-оперативна та вибухотехнічна групи, криміналісти та кінологи», – йдеться в повідомленні.

Наразі поліція оглядає автомобіль і гараж Семеніхіна та вирішує питання щодо відкриття провадження.

Напередодні увечері Семеніхін оприлюднив відео, в якому повідомив, що знайшов у своєму багажнику п’ять гранат – за його словами, чотири РГД-5 та одна Ф-1 – без запалів. Він припустив, що їх йому підклали для провокації.

В липні 2019 року Сумський окружний адміністративний суд поновив Артема Семеніхіна на посаді мера Конотопа​.

Артем Семеніхін став мером Конотопа в листопаді 2015 року. Влітку 2018-го міська рада достроково припинила його повноваження.