Філатов про «Пропозицію»: ми не сепаратисти і не зацікавлені в олігархах

В Україні з’явилася нова політична сила «Пропозиція». Її заснували мери шести українських міст: Борис Філатов (Дніпро), Олександр Сенкевич (Миколаїв), Олексій Каспрук (Чернівці), Сергій Сухомлин (Житомир), Андрій Райкович (Кропивницький), Андрій Дяченко (Каховка, Херсонська область).

Ідею про створення так званої «партії мерів», в українському політичному просторі обговорювали впродовж останніх кількох місяців. Так, за даними видання «Дзеркало тижня», на початку травня в режимі секретності відбулася перша онлайн конференція стосовно утворення партії мерів. Тоді одним з її ініціаторів, за даними журналістів, був мер столиці Віталій Кличко. Однак, судячи з теперішнього складу «Пропозиції», Кличко або вирішив піти своєю дорогою або домовленостей з ним творці «Пропозиції», поки що не досягли. Борис Філатов, один із засновників нової політичної сили, в ефірі програми «Свобода Live» заявив, що вони зберігають інтригу, мовляв їх (мерів) не лише шестеро. Очільник Дніпра розповів, що наразі тривають перемовини з мерами інших українських міст. Однак деталі переговорів Борис Філатов не озвучив.

Незважаючи на те, що, поки що, у складі нової партії самі лише мери, на презентації «Пропозиції», котра відбулася 19 червня у Києві, її творці повідомили, що «Пропозицій» – «це не партія мерів, а партія професіоналів». За словами мера Дніпра, вони відкриті для переговорів з усіма, хто готовий відстоювати захист прав місцевого самоврядування.

Програма «Пропозиції»

У новоствореній партії кажуть, що ставлять за мету побудову в країні ефективної системи місцевого самоврядування. Серед пріоритетних напрямків роботи, Філатов назвав, зокрема, такі:

Прийняття муніципального кодекс, з розподіленими повноваженнями центральної та місцевої влади;

Місцевий екологічний контроль;

Адміністрування місцевих податків;

Створення муніципальної поліції безпеки .

Пропозиція має намір брати участь у місцевих виборах, повідомили на презентації політичної сили. Філатов, в ефірі програми «Свобода Live» також заявив, що у разі дострокових парламентських виборів, «Пропозиція» буде брати і у них участь.

Голову виборчого штабу партії, за словами мера Дніпра, ще не обрали. На питання, чи може штаб «Пропозиції» очолити Генадій Корбан, Філатов відповів: «Генадій Корбан – високотехнологічна людина, близька мені людина, мій товариш. Ми йому (Корбану) не пропонували, але ми ведемо перемовини і він (Корбан) знаходиться в середині....»

Хто фінансує «Пропозицію»?

За словами Філатова, у «Пропозиції» немає таємних спонсорів і за «Пропозицією» не стоять олігархи.

«Ми будемо, у тому числі, звертатися за допомогою і середнього бізнесу. В принципі, в тому числі і в умовах «коронакризи», багато хто підтримує ініціативу місцевої влади і в нас велика кількість симпатиків. Але олігархів з нами немає. Ви знаєте мою історію? В мене вже була історія з олігархом я тепер не хочу ні в кого сидіти на крюку».

Хто лідер «Пропозиції»?

«Я хочу підкреслити: у нас немає лідера, у нас не розподілені посади, ми не сидимо і не ділимо портфелі. Ми в процесі формування і, як мінімум, ми домовилися про те, що доленосні рішення, що стосуватимуться політики партії, ми будемо приймати двома третинами голосів».

На уточнювальне питання, чи не вважає Філатов себе лідером «Пропозиції», мер Дніпра заперечив.

Як правило, політичні партії в Україні створюються на основі критерію персоналії. Тобто є певний політичний лідер і під нього вибудовується певний політичний проект, котрий існує рівно доти, доки цей політичний лідер має підтримку, переконаний політолог Петра Олещук.

«​Як на мене до у випадку ми маємо дуже схожу ситуацію, тому що на перший план виходить персоналія міського голови Дніпра пана Філатова, який, на даному етапі, з-поміж усіх творців цієї партії є найбільш впізнаваною, у всеукраїнському масштабі, фігурою. Очевидно, що ми так само маємо справу з типовою лідерською політичною силою»​, – ​ сказав Олещук в ефірі програми Свобода Live

Перший з’їзд партії «Пропозиція», відомої також як «партія мерів», імовірно, відбудеться 3 липня цього року. Про це, також в ефірі програми в Свобода Live сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.