Обирали мера Дніпра: півтори тисячі за голос, безкоштовні проїзд і глінтвейн та рекордно низька явка

Дніпро – У неділю, 22 листопада, Дніпро обирало міського голову в другому турі голосування. За посаду мера змагалися давні супротивники – чинний мер, кандидат від партії «Пропозиція» Борис Філатов (у першому турі він набрав 46,4% голосів виборців) та депутат міськради, кандидат від партії «Громадська сила» Загід Краснов (за нього в попередньому турі проголосувало 13,5% виборців).

Радіо Свобода аналізує досьє самих кандидатів, передвиборчі й виборчі скандали, перші підсумки та реакції.

Попри передвиборчу конфронтацію й особисте протистояння, у біографіях кандидатів в мери Дніпра є чимало спільного. Загід Краснов і Борис Філатов – є засновниками власних партій. Від них і балотуються: Філатов – «Пропозиції», Краснов – «Громадської сили». Остання, щоправда, існує більше десятиліття, на відміну від політсили конкурента, якій менше року.

Обоє вже були суперниками на виборах мера 2015 року: Краснов тоді не потрапив до другого туру, а Філатов переміг у ньому свого опонента – ексрегіонала Олександра Вілкула.

Ще одна спільна риса – кожен має по кілька вищих освіт. Філатов закінчив Дніпровський держуніверситет за двома спеціальностями «історія та суспільствознавство» і «правознавство», захистив дисертацію, є кандидатом юридичних наук. А Краснов у своїй автобіографії вказує, що закінчив три виші: інженерно-будівельний інститут, інститут держуправління у Дніпрі та інститут державного і муніципального управління в Запоріжжі.

Обоє претендентів на крісло мера свої перші статки заробили в 90-ті. Філатов працював юрисконсультом у комерційних підприємствах та викладачем права, Краснов – спортивним тренером, а потім пішов у бізнес і очолював місцеву Асоціацію підприємців.

І Філатов, і Краснов мають депутатський досвід і досвід роботи в політичних силах. Так, Краснов – депутат міської ради Дніпра кількох скликань. На початку 2000-х був одним із лідерів партії «Громада» Павла Лазаренка в регіоні. Філатов же встиг попрацювати депутатом Верховної ради і разом зі своїм приятелем Геннадієм Корбаном був одним зі співзасновників партії «УКРОП».

У біографіях обох кандидатів є навіть одна посада, яку вони обіймали в різний час, – виконувач обов'язків заступника голови облдержадміністрації: Краснов був ним кілька місяців після Помаранчевої революції, Філатов – близько року після Революції Гідності.

Щодо фінансів, то обоє кандидатів декларують мільйонні статки, мають по кілька квартир та земельних ділянок. За декларацією, у власності Бориса Філатова також є 8 легкових авто різних марок і цінні папери шести фірм. У власності Краснова – «Мерседес» вартістю 4,5 млн грн і також цінні папери шести підприємств.

І Краснов, і Філатов на роботі й у побуті зазвичай спілкуються російською мовою.

Передвиборча кампанія: чорний піар та спроби підкупу виборців

Тритижнева передвиборча кампанія, яка передувала повторному голосуванню на виборах мера Дніпра, була більш спокійною за попередню, каже представник Комітету виборців України Станіслав Жолудєв. Однак КВУ зафіксував спроби застосування «чорного піару» з боку обох опонентів, зокрема поширення досі невідомої газети «Днепровский акцент» з провокативними публікаціями щодо Філатова.

Відкритої дискусії між опонентами так і не вийшло. Кандидати відмовились від участі в теледебатах, на які їх запрошував Суспільний мовник.

Олії в передвиборчий вогонь додала інформація про те, що невідомі у вайбері та телеграмі обіцяють платити по півтори тисячі гривень за голос, відданий за певного кандидата. Ім’я кандидата не називалось – його обіцяли сказати в сам день виборів. У поліції заявили, що інформація – «фейкова», і ці групи існують ще з минулих виборів, але жодних грошей ніхто нікому не виплачував, проте кримінальну справу таки відкрили.

Не обійшлось без порушень і в переддень виборів, у «день тиші»: вулиці Дніпра яскравіли білбордами зі словом «Змінюй!», виконаному в передвиборчій стилістиці Загіда Краснова, а в соцмережах крутились відеоролики з агітацією за Бориса Філатова.

День голосування: для чого фотографували бюлетені?

Сам день голосування також не був спокійним. І хоча всі виборчі дільниці, на відміну від попереднього туру, відкрилися вчасно, дніпряни не поспішали брати участь у волевиявленні.

У мерії розгорнули інформаційну кампанію про користь «прогулянок надворі» та про безпечність походів на виборчу дільницю, оприлюднивши низку повідомлень із закликами йти голосувати.

Що ж до можливих порушень, то з самого ранку поліція і спостерігачі фіксували на дільницях десятки випадків фотографування бюлетенів.

Спостерігачі ОПОРИ, приміром, задокументували 30 таких випадків.

Фотографування не є кримінально чи адміністративно караним діянням, але може свідчити про підготовку до злочину



Для чого це робилось, правоохоронцям ще належить встановити, сказав заступник начальника обласної поліції Володимир Богоніс.

«Саме фотографування не є кримінально чи адміністративно караним діянням, але може свідчити про підготовку до злочину. Всіх людей, які фотографують бюлетень, ми опитуємо – з якою метою», – прокоментував він.

Безоплатний проїзд та «ярмарки виборчого дня»

У хід пішли також методи стимулювання явки, які у Комітеті виборців вважають «маніпулятивними».

Перевізники запропонували дніпрянам безкоштовний проїзд в громадському автотранспорті в обмін на селфі з виборчої дільниці, яке мало доводити сам факт голосування. Цю «акцію» анонсувала й мерія, заявивши, що «безкоштовний проїзд пропонують практично всі автотранспортні підприємства міста».

Разом з тим голова профспілки перевізників області Михайло Тонконогий назвав акцію «вимушеною»: за його словам, автотранспортників змусили працювати собі на збиток під загрозою не продовжити контракти.

Також цього дня на понад 30 локаціях міста – у парках, скверах, на бульварах тощо – розгорнулись так звані «ярмарки вихідного дня». Працювали ятки, де безкоштовно давали чай та випічку за селфі з виборчої дільниці. У парку Прибережному, на житловому масиві Перемога, під гаслом «Гуляй, дихай, голосуй!» наливали глінтвейн.

У мерії заявили, що не мають відношення до «акції». Організатором була нібито «Асоціація рестораторів Дніпра», однак з’ясувати, що це за об’єднання та хто його очолює, не вдалось: телефонний номер організації виявився несправжнім.

Поліція відкрила провадження за статтею 160 (підкуп виборця) Кримінального кодексу України, однак кому з кандидатів були вигідні «ярмарки», поки не повідомили.

«Непортібний» другий тур

За даними екзит-полу компанії Socis, на виборах міського голови Дніпра перемагає чинний мер Борис Філатов, повідомив представник Комітету виборців України Станіслав Жолудєв. За цими даними, Філатов отримав 78,75% голосів виборців, а Краснов набрав 18,25% голосів.

Явка на виборах в Дніпрі була рекордно низькою – менш як 24%.

У штабі чинного мера заявляють про його беззаперечну перемогу на виборах і саму недоречність проведення другого туру виборів. Як повідомив представник штабу Олександр Санжара, за попередніми даними, Філатов набрав 80% голосів, випередивши свого конкурента більше ніж учетверо.

Другий тур фактично був не потрібен



«Гірко розуміти, що другий тур фактично був не потрібен, бо містяни ще в першому турі визначилися зі своїм вибором. Тож другий тур став витратою бюджетних коштів та сил людей», – сказав Санжара.

Водночас у штабі його опонента заявляють про численні порушення напередодні й у день голосування. Загід Краснов, зокрема, звинувачує конкурента в організації непрямого підкупу виборців через так звані «ярмарки вихідного дня».



Голова обласної ради Святослав Олійник, який підтримував на виборах Краснова, заявив: в абсолютних цифрах Філатов взяв на 30 тисяч голосів менше, ніж в другому турі 2015-го року.

«Як би там не було, Дніпро поки залишається з цими людьми. Подивимося, що з цього вийде», – сказав він.

Офіційні результати виборів міського голови Дніпра, за законом, мають бути оприлюднені до 27 листопада. У міській ТВК кажуть, що зможуть зробити це раніше, ймовірно навіть до кінця дня 23 листопада.