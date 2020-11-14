«Немає морального права» і «комісія втомилася»: міста України відмовляються від локдауну вихідного

З опівночі суботи в Україні розпочався так званий карантин вихідного дня. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в четвер. Щоправда, постанова Кабінету міністрів зазнала спротиву ще до свого ухвалення. Зокрема, декілька сотень активістів, серед яких представники ресторанного бізнесу 11 листопада зібралися під будівлею уряду на акцію протесту під назвою «Маю право працювати».

І хоча в Кабміні наполягали, що рішення про карантин вихідного дня є обов'язковим до виконання, низка мерів українських міст, зокрема у Львові, Тернополі, Сумах, Рівному, Житомирі, майже одразу заявили про свою незгоду з урядом та відмовляються відправляти свої міста на карантин вихідного. Головний аргумент – втрата заробітку громадян.

Мери стверджують, що під час минулого локдауну люди витратили свої заощадження і другого карантину вони не витримають фінансово. Водночас локдаун вихідного дня припав на другий тур мерських виборів, а тому не треба виключати, що деяки мери-кандидати, на темі карантину, намагаються здобути додаткові політичні бали.

Житомир

Житомирськи виконком зняв з розгляду питання про додаткові обмеження, пов’язані із запровадженням карантину вихідного дня. Про це напередодні повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин. Очільник міста заявив, що він не має морального права вводити додаткові карантинні обмеження і вважає що два дні локдауну не вплинуть на ситуацію з ковід-19.

«У мене особисто немає морального права вводити додаткові карантинні обмеження. Це питання з розгляду виконкому сьогодні зняли. Додаткові обмеження – це відповідальність за людей, які втрачають можливість заробляти та годувати свої сім’ї», – пояснив він.

Водночас житомирська влада вирішила провести ІФА-тести для всіх працівників шкіл.

Тернопіль

Мер міста Сергій Надал заявив, що у місті не будуть вводити якісь додаткові обмеження, незважаючи на рішення уряду про карантин вихідного дня.

«Чому ці обмеження не будуть вводитись? По-перше, це, на думку медиків, не вплине суттєво на зменшення заражених», – заявив Надал на брифінгу 12 листопада.

За словами Надала, у вихідні дні люди мають найбільшу суму виторгу, за рахунок чого утримують свої заклади і платять найманим працівникам, якщо цього виторгу не буде, вони просто перестануть працювати. Таким чином, сказав мер Тернополя, місто втратить надходження і не зможе забезпечувати потреби тернополян.

Водночас у Тернополі пообіцяли штрафувати підприємців, які не носитимуть маски.

Львів

Виконком Львівської міськради оголосив у Львові суботи й неділі робочими днями на період до 30 листопада. Таким чином місто вирішило обійти карантин вихідного дня.

Андрій Садовий розповів Радіо Свобода, що протягом вихідних близько 50 юристів мерії будуть консультувати підприємців, які вирішать працювати.

«Малий і середній бізнес зараз у такому шоці, що ви собі не уявляєте. 50 тисяч львів'ян можуть залишитися без куска хліба, тому я вважаю, що уряд ухвалив не мудре рішення. Ми порахували, що за два дні підприємці недоотримають приблизно 50-60 мільйонів гривень. Поліція що, замість того, щоб ловити злочинців, буде штрафувати людей? », – сказав Садовий.

Івано-Франківськ

Тут взяли приклад зі Львова і вихідні дні також зробили робочими. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні виконкому міської ради Івано-Франківська ввечері 13 листопада.

«Підприємці повинні працювати. Тому, згідно з рішенням виконавчого комітету, суботи та неділі до 30 листопада цього року є робочими днями на території Франківської ОТГ. Також звернулися до Кабміну щодо скасування карантину вихідного дня та просимо правоохоронців не штрафувати підприємців, які працюватимуть!», – повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Рівне

Рівне також, поки що, не запроваджуватиме карантин вихідного дня, оскільки за таке рішення не проголосували у міській раді. Про це повідомив міський голова Рівного Володимир Хомко. Він повідомив, що влада міста розгляне питання запровадження карантину вихідного дня аж у понеділок, 16 листопада.

«Перш чекаємо селекторної наради в ОДА під командуванням першого заступника голови Сергія Подоліна. Після того проведемо в понеділок свою комісію і тоді вже будемо приймати рішення щодо цього питання», – заявив Хомко.

Дніпро

Дніпро не буде впроваджувати локдаун вихідного дня, оскільки комісія із питань техногенно-екологічної безпеки «втомилась» і «не має кворуму», щоб імплементувати рішення Кабміну. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

«Просто міська комісія з ТЕБ НС захворіла. Ні, не коронавірусом. Просто захворіла і не має кворуму. Вони втомились. І імплементувати рішення Кабміну не в змозі… Шановні підприємці, хороших вам вихідних», –написав у себе у фейсбуці Філатов

Водночас, очільник Дніпра попросив мешканців носити маски та тримати соціальну дистанцію.

Черкаси

За результатами засідання місцевої комісії з питань ТЕБ і НС і виконавчого комітету, у Черкасах не впроваджуватимуть карантин вихідного дня. Про це повідомляється на офіційному сайті міськради.

«Під час першої хвилі карантину місто Черкаси недоотримало 170 млн. грн до бюджету. При цьому ми виділили 104 млн. грн лікарням на боротьбу з коронавірусом. Натомість від уряду ми не отримали ніякої підтримки. Із запровадженням чергових обмежень місто може просто зупинитися», – заявив мер Черкас Анатолій Бондареко, який наразі сам хворіє на коронавірус і перебуває на лікарняному.

Відповідно до ухвалених рішень, у Черкасах у суботу та неділю дозволена робота барів, ресторанів, ТРЦ, ринків, фітнес-клубів, басейнів тощо. Водночас заборонили роботу нічних клубів.

Одеса

Жодних додаткових обмежень на найближчі вихідні в Одесі вводити не планують. Про це повідомив секретар оперативного штабу Одеської міської ради з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Олександр Тиховський.

«Місто Одеса продовжує перебувати у «помаранчевій» зоні. Ніяких додаткових обмежувальних заходів міська комісія ТЕБ та НС не приймала. Тому на території міста продовжують діяти обмеження «помаранчевої» зони, прийняті міською комісією ТЕБ від 15 жовтня», – повідомив Тиховський.

Крім того, в неділю, 15 листопала в Одесі, як і в низці інших українських міст, відбудеться другий тур мерських виборів. Кого і де обиратумуть, можна прочитати тут.

Що кажуть в уряді?

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль, під час наради з керівниками областей, попередив, що рішення уряду зокрема про посилення карантину підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання на території України.

Шмигаль також наголосив, що міські голови не мають повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. За словами глави уряду, голови ОДА мають скоординувати роботу місцевої поліції та Держпродспоживслужби для перевірки суб’єктів господарювання, які порушують карантин вихідного дня.