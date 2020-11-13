«Фахового обговорення не було» –Ткаченко щодо рішення уряду про локдаун вихідного дня

Міністр культури й інформаційної політики заявив, що серйозного обговорення перед запровадженням локдауну вихідного дня в уряді не було.

«У будь-якому разі, щоб ухвалити виважене рішення, яке буде на користь суспільству і здоров'ю людей і допоможе зберегти робочі місця, потрібне серйозне обговорення. На жаль, серйозного, фахового обговорення, щоб досягти консенсусу – не було», – сказав Олександр Ткаченко в прямому ефірі Радіо Свобода.

Ткаченко також розповів, що він був єдиним із міністрів, хто утримався від голосування за локдаун вихідного дня. Раніше видання «Лівий берег» повідомляло, що від голосування також утрималися міністри Михайло Федоров та Арсен Аваков. Ткаченко цю інформацію заперечив.

«Не хотів би бути героєм, але я був єдиний», – сказав міністр культури.

Раніше міністр культури та інформаційної політики закликав уряд спільно розробити механізм компенсацій закладам культури, по яких «вдарить» карантин вихідного дня. За його словами, вихідні дні генерують 50% доходів у культурних і креативних сферах.

«Ми підготували пакет пропозицій до прем'єра, має бути зустріч із прем'єром та представниками креативних індустрій у вівторок, де ми детально обговоримо цей пакет. Мова йде про десятки мільярди гривень. Це пов'язано з податковими пільгами, компенсаціями через гранти, видачею сертифікатів. Це програма різноманітних заходів, яким чином можна підтримати цю сферу від загибелі, бо насправді мова йде про 50% падіння доходів. У цій сфері, де працюють сотні тисяч людей», – розповів Ткаченко.

Рішення про карантин вихідного дня ухвалив Кабінет міністрів на своєму засіданні 11 листопада. Карантин діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада.

На всій території України будуть запроваджені такі обмеження:

забороняється приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування – барів, ресторанів, кафе тощо. Можлива буде торгівля навиніс;

забороняється приймати відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, інших закладах розважальної діяльності;

забороняється приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі продуктами харчування в магазинах, 60 відсотків торговельної площі яких призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами;

не будуть працювати заклади культури, які проводять культурно-масові заходи, окрім роботи суб’єктів господарювання, які пов’язані з виробництвом аудіовізуальних творів;

буде заборонена діяльність спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів.

Уряд обіцяв компенсувати частину зарплат робітників у зв’язку з простоєм та здійснювати виплати на дітей для родин фізичних осіб-підприємців.