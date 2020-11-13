Поліція збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантину – Клименко

Національна поліція України має намір збільшити кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантинних обмежень суб’єктами господарювання, повідомив голова НПУ Ігор Клименко 13 листопада.

За його словами, наразі працює близько тисячі рейдових груп.

Від початку тижня перевірено майже 40 000 закладів, складено більше ніж 3 200 адміністративних протоколів за порушення карантину та розпочато 22 кримінальні провадження, повідомили у пресслужбі поліції.

«Загалом із початку дії карантинних обмежень складено 50,5 тисячі адміністративних протоколів. За результатами їх розгляду судами накладено штрафи на майже 20 мільйонів гривень. За тиждень викрито 536 закладів харчування та дозвілля, які працювали після 22-ї години», – сказав голова Нацполіції.

Рішення про карантин вихідного дня ухвалив Кабінет міністрів на своєму засіданні 11 листопада. Карантин діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада. Необхідність такого кроку в уряді пояснили наміром стримати різке зростання числа хворих на COVID-19.

Рішення Кабміну викликало протести в багатьох містах України.