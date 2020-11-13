У Львові суботу й неділю до 30 листопада оголосили робочими днями

Виконком Львівської міської ради 13 листопада ухвалив рішення про те, що вихідні субота і неділя до 30 листопада стають робочими днями.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, це рішення поширюється на заклади громадського харчування, торговельно-розважальні центри, заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри і ринки.

Відтак у Львові неможливо запровадити карантин вихідного дня, заявляють у мерії.

Всі заклади при цьому мають дотримуватися санітарних вимог.

У міській раді наголошують, що 14 листопада підприємці можуть скористатися рішенням виконкому, якщо контролюючі органи матимуть претензії.

У Львові в малому і середньому бізнесі задіяні близько 50 тисяч людей.

Раніше міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що оскаржить у суді рішення уряду про запровадження в Україні карантину вихідного дня.

Рішення про карантин вихідного дня ухвалив Кабінет міністрів на своєму засіданні 11 листопада. Карантин діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада. Необхідність такого кроку в уряді пояснили наміром стримати різке зростання числа хворих на COVID-19.

Рішення Кабміну викликало протести в багатьох містах України.