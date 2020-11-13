Київ виконуватиме карантин вихідного дня – радник мера

Київ, як і інші міста, повинен виконувати рішення уряду про карантин вихідного дня, заявив радник міського голови столиці, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко 13 листопада.

«Постанова Кабміну, якою запроваджено ці додаткові обмеження, є нормою прямої дії і обов’язкова для виконання, погоджуємося ми концептуально із підходом уряду чи ні. Отже, з опівночі суботи у Києві почне діяти низка визначених урядом обмежень. За дотриманням їх мають слідкувати правоохоронні органи», – заявив Бондаренко.

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За словами радника мера, позаяк Київ вже перебував у помаранчевій зоні, в будні дні для міста нічого не зміниться. Відтак у вихідні в столиці не працюватимуть заклади харчування, клуби, театри, кінотеатри, музеї, фітнесцентри та спортзали.

Раніше міські ради щонайменше трьох міст – Львова, Черкас і Краматорська – повідомили, що не запроваджуватимуть карантин вихідного дня. Натомість прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що постанова уряду не передбачає погодження з місцевими органами владами і обов’язкова для виконання.