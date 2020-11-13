Карантин вихідного дня: організатор протесту в Запоріжжі отримав адмінпротокол

Організатор акції представників ресторанно-готельного бізнесу проти посилення карантинних обмежень Дмитро Карташов отримав адміністративний протокол за порушення вимог карантину. Як повідомив Радіо Свобода сам Карташов, поліція вручила йому протокол 12 листопада, тепер він планує оскаржувати отримання штрафу в суді.

«Протокол за порушення карантинних норм, а саме правил проведення масових заходів у цей період карантину. У нас було більш як 20 людей, а зараз діють обмеження на кількість. Вони незаконні, і ми будемо оскаржувати цей протокол. Виписаний був вчора, і десь через тиждень потрапить до суду. Масові заходи були заборонені саме до 11 листопада, саме коли наш масовий захід був. А 11 листопада вже зняли ці обмеження, тобто протокол виписали ще за старими нормами», – розповів Дмитро Карташов.

Радіо Свобода звернулося по коментар щодо цієї ситуації до відділу комунікацій Головного управління Національної поліції у Запорізькій області та очікує на офіційну інформацію від правоохоронних органів.

13 листопада мер Запоріжжя на своїй офіційній сторінці в фейсбуці повідомив, що в Запоріжжі діятиме карантин вихідного дня, під час якого буде заборонена робота закладів громадського харчування, окрім доставки та на винос, але в будні дні такі заклади матимуть право працювати до 22:00. Також на вихідні на території міста буде дозволена робота ринків на відкритому повітрі.

11 та 12 листопада у Запоріжжі відбулися акції протесту працівників ресторанно-готельного бізнесу. Вони вимагали не обмежувати через перебування міста у «червоній зоні» час роботи їхніх закладів до 20:00, а також не запроваджувати в Запоріжжі карантин вихідного дня. До акції 11 листопада долучилося близько 300 працівників та власників ресторанів, кав’ярень і готелів. Аналогічні акції протесту цього дня відбулися і в інших великих містах України.

Також 12 листопада в Запоріжжі відбулася акція протесту підприємців, що торгують на ринках міста, які також вимагали від місцевої влади не поширювати карантин вихідного дня на місцеві ринки. У разі невиконання вимог підприємці погрожують вийти на нові акції протесту.

Раніше, у квітні, адміністративний протокол за порушення вимог карантину також отримала організаторка автопробігу на підтримку малого та середнього бізнесу в Запоріжжі Лідія Кривенко. Але згодом суд закрив щодо неї провадження через відсутність складу правопорушення.