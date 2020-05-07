«У зв’язку з відсутністю складу правопорушення». Суд закрив провадження щодо організаторки протесту підприємців

Жовтневий районний суд Запоріжжя, розглянувши адмінпротокол щодо організаторки автопробігу на підтримку малого та середнього бізнесу в Запоріжжі Лідії Кривенко, ухвалив 7 травня закрити провадження через відсутність складу правопорушення.

«Представники Національної поліції вважають, що вона порушила підпункт 7 пункту 2 постанови КМУ № 211, яка стосується, якщо коротко викласти її текст, заборони на час карантину проведення масових заходів. Справу закрили у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення у діях Лідії Олександрівни. Можу сказати, що мотивування рішення, чому суддя вирішила вчинити так, ми дізнаємося пізніше, коли побачимо повний тест постанови суду. Наша позиція була в тому, що автопробіг не зовсім підпадає під ознаки, що вказані у постанові КМУ, бо він виключав контакт учасників даної акції і відповідно можливість поширення коронавірусної інфекції, на що і спрямована постанова КМУ № 211», – розповіла після судового засідання адвокат Лідії Кривенко Ірина Вишнякова.

Наразі не відомо, чи планують представники правоохоронних органів подавати апеляцію на рішення районного суду. Лідія Кривенко та її адвокат повідомили: якщо це станеться, то вони і надалі будуть опротестовувати адмінпротокол у суді.

«Національна поліція складаючи протокол про правопорушення, вказала у складі порушення саме зібрання о 9:55 у день проведення акції на площі Свободи, хоча сама акція безпосередньо почала відбуватися о 10-й годині. Тобто акцію у вигляді автопробігу було організовано Лідією Олександрівною з 10 до 12 години дня. І це зібрання о 9:55 на площі Свободи не входило саме в перелік заходів, що передбачені для цієї акції. Тобто приїхали журналісти, люди давали коментарі. Ми це відео (відео, надане поліцією – ред.) переглянули безпосередньо в судовому засіданні, і ми на ньому не побачили нічого… Ніяких порушень з боку Лідії Олександрівни на даних записах ми не спостерігали», – додала Ірина Вишнякова.

23 квітня організаторка автопробігу на підтримку малого та середнього бізнесу в Запоріжжі Лідія Кривенко отримала адміністративний протокол за порушення карантину. Як повідомили Радіо Свобода у поліції, він складений у зв’язку з порушенням вимог щодо обмеження масових заходів за умов карантину.

22 квітня в Запоріжжі відбулася акція на підтримку малого та середнього бізнесу, який був змушений тимчасово припинити роботу на час карантину. Щоб не порушувати вимоги карантину, захід відбувся у формі автопробігу, а учасники акції протесту не виходили з машин. До «мітингу» долучилася понад сотня підприємців на власних автомобілях.

Учасники акції проїхалися центральним проспектом міста, зробивши зупинки біля будівель Запорізької ОДА та мерії. Там представниця протестувальників передала офіційне звернення учасників протесту до органів влади. У пресслужбі Запорізької мерії Радіо Свобода повідомили, що пропозиції і вимоги учасників акції будуть враховані при розробці місцевої програми виходу з кризи, зокрема щодо підтримки місцевого бізнесу.