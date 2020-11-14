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14 листопада 2020, Київ 12:12
Новини | Коронавірус

Петиція про скасування карантину вихідного дня набрала необхідну кількість підписів

Учасники акції протесту біля Кабміну, 11 листопада 2020 року

Петиція про скасування карантину вихідного дня, оприлюднена на сайті президента України 10 листопада, набрала понад 27 тисяч підписів при необхідних 25 тисячах.

Автори петиції закликають «не вводити в дію карантин вихідного дня, а в разі його введення скасувати!». Також вимагається «скасувати в Києві та інших містах, центрах України заборону на здійснення підприємницької діяльності як в цілому так і з обмеженням часу».

Автори також вимагають консультацій органів влади представниками бізнесу у питаннях запровадження карантинних обмежень та інших протиепідемічних заходів.

З 00:00 суботи, 14 листопада, в Україні почав діяти встановлений урядом карантин вихідного дня. Він забороняє зокрема приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування – барів, ресторанів, кафе тощо. Можлива буде торгівля навиніс. Також не зможуть приймати відвідувачів у ТРЦ та закладах, які торгують не продовольчими товарами, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами. Не працюють заклади культури, які проводять культурно-масові заходи, окрім роботи суб’єктів господарювання, які пов’язані з виробництвом аудіовізуальних творів. Заборонена діяльність спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів.

«Маю право працювати»: протест проти запровадження карантину вихідного дня під Кабміном (фото)
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«Маю право працювати»: протест проти запровадження карантину вихідного дня під Кабміном (фото)

Національна поліція України має намір збільшити кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантинних обмежень суб’єктами господарювання, повідомив голова НПУ Ігор Клименко 13 листопада.

Рішення Кабміну щодо запровадження карантину вихідного дня викликало протести в багатьох містах України.

Станом на 14 листопада в Україні виявили коронавірус у понад 525 тисяч людей. Від COVID-19 померли 9 508, одужали 238,8 тисячі. Минулої доби встановлено черговий рекорд – понад 12,5 тисячі нових випадків за добу.

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