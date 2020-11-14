В Україні почав діяти карантин вихідного дня

З 00:00 суботи, 14 листопада, в Україні почав діяти встановлений урядом карантин вихідного дня.

Карантин діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада.

На всій території України будуть запроваджені наступні обмеження:

забороняється приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування – барів, ресторанів, кафе тощо. Можлива буде торгівля навиніс;

забороняється приймати відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, інших закладах розважальної діяльності;

забороняється приймати відвідувачів суб’єктам господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі продуктами харчування в магазинах, 60 відсотків торговельної площі яких призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами;

не будуть працювати заклади культури, які проводять культурно-масові заходи, окрім роботи суб’єктів господарювання, які пов’язані з виробництвом аудіовізуальних творів;

буде заборонена діяльність спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів.

Водночас свою діяльність будуть продовжувати заклади, які надають фінансові послуги, оператори поштового зв’язку, установи медичної та ветеринарної практик, автозаправки без зон харчування, підприємства, які надають послуги з технічного обслуговування те ремонту транспортних засобів.

Національна поліція України має намір збільшити кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантинних обмежень суб’єктами господарювання, повідомив голова НПУ Ігор Клименко 13 листопада.

Рішення Кабміну щодо запровадження карантину вихідного дня викликало протести в багатьох містах України.