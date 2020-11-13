УАФ: 5 членів збірної України захворіли на COVID-19 перед грою в Німеччині

У п’яти членів збірної України з футболу виявили COVID-19, повідомили 13 листопада в Українській асоціації футболу.
«На жаль, ПЛР-тести, взяті в п’ятницю вранці у збірників у приміщенні готелю Steinberger Grand Hotel, дали позитивні результати. Чотири гравці синьо-жовтих – Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Віктор Коваленко та Сергій Сидорчук, – а також менеджер збірної Вадим Комардін виявилися інфікованими COVID-19», – йдеться в повідомленні.
Ті, в кого виявили COVID-19, залишилися на самоізоляції у своїх готельних номерах. Решта команди виїхала на передматчеве тренування на «РБ Арені».
Завтра близько 14:00 за київським часом у готелі буде здійснене повторне ПЛР-тестування всіх членів збірної України.
«До завтрашнього ранку міська влада Лейпцига повинна ухвалити рішення щодо проведення поєдинку, однак німецькі організатори наразі сподіваються, що матч відбудеться як заплановано», – йдеться в повідомленні.
Матч проти збірної Німеччини має відбутися ввечері 14 листопада.
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