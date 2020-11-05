Український спорт у листопаді: турніри, які варто подивитися

Повернення збірних з баскетболу, гандболу та футболу, старт українських клубів на євротурнірах та початок зимового сезону – листопад обіцяє бути яскравим на спортивні події. А Радіо Свобода готове нагадати, які турніри варто не пропустити в останній місяць осені.

Футбол: жіноча і чоловіча Ліга чемпіонів, «Зоря» в Лізі Європи та матчі збірних

9:0! Саме так завершився матч єдиного представника України у жіночій Лізі чемпіонів харківського «Житлобуд-2». Українки рознесли вірменський «Алашкерт» у першому кваліфікаційному раунді. Голами відзначилися: Анастасія Філенко (6), Яна Калініна (38, 46), Яна Малахова (42), Юлія Титова (50), Вероніка Андрухів (56), Натія Панцулая (78, 81, 87).

Якщо ви пропустили цю сенсаційну гру, то не хвилюйтеся. У вас ще буде шанс подивитися на «Житлобуд-2» в Лізі чемпіонів. Щоправда, суперників дівчат у другому кваліфікаційному раунді дізнаємося лише 6 листопада.

Але вже варто позначити у вашому календарі 18 та 19 листопада. Саме в цей день і гратимуть «Житлобуд». Другий етап знову відбудуться у форматі одноматчевого протистояння.

А ось звичайний формат (матч вдома і матч на виїзд) чекає вболівальників аж на етапі 1/16 фіналу, де до 10 переможців кваліфікації доєднаються 22 клуби з найвищим рейтингом УЄФА.



Не забуваємо і про матчі донецького «Шахтаря» та київського «Динамо» у Лізі чемпіонів та луганської «Зорі», яка зіграє в груповому етапі Ліги Європи двічі проти «АЕК Афіни» – 5 та 26 листопада.



Встигли засумувати без збірної України? Листопад подарує три матчі команди Андрія Шевченка. Спочатку 11 листопада збірна України зіграє товариський матч проти Польщі. 14 листопада на «синьо-жовтих» очікує перевірка Німеччиною в рамках Ліги нації, а вже за три дні – виїзний матч проти Швейцарії.

Після чотирьох турів Україна з 6 очками посідає у своїй групі третє місце, поступаючись Німеччині за додатковими показниками. Відрив від швейцарців тепер складає 4 очки.

Молодіжна збірна України з футболу (вік спортсменів до 21 року) достроково припинила свою боротьбу за «путівку» до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

«Синьо-жовті» посідають третє місце у групі та відстають від найближчих претендентів аж на 9 очок. Проте матчі у підопічних Руслана Ротаня ще є у графіку і відбудуться 13 листопада (проти Мальти) та 17 листопада (проти Північної Ірландії).

Художня гімнастика: чемпіонат Європи у Києві

Дату цією континентальної першості переносили кілька разів, проте дочекалися – з 26 по 29 листопада київський «Палац спорту» стане місцем краси та грації. Адже саме тут представниці 39 країн розіграють звання найкращих художніх гімнасток світу.

З самого початку цей чемпіонат Європи турнір планувався, як олімпійський кваліфікаційний. Проте через пандемію коронавірусу це рішення скасували: турнір буде, а ось ліцензій до Токіо – ні!

Цікаво, що збірна Росії з художньої гімнастики не візьме участь у цьому чемпіонаті Європи.



А ось склад збірної України на цьому чемпіонаті буде таким:

Індивідуальні сеніорки: Влада Нікольченко, Вікторія Онопрієнко

Групові сеніорки: Анастасія Возняк, Валерія Юзьвяк, Марія Височанська, Маріола Боднарчук, Діана Баєва, Ніколь Красюк

Індивідуальні юніорки: Меланія Тур, Каріна Сидорак, Поліна Городнича, Поліна Каріка

Волейбол: старт трьох клубів в єврокубках

Першими свій шлях у Кубку Виклику (ЄКВ) розпочала львівська чоловіча волейбольна команда «Барком-Кажани». В 1/16 турніру український клуб поступився найтитулованіші команді Румунії – ВК «Динамо». Матч завершився з рахунком 2:3 (25:22, 25:19, 21:25, 22:25 9:15). Друга зустріч запланована на 11 листопада в Бухаресті.

Ці ж два представники України грали один проти одного в першому кваліфікаційному турі волейбольної Ліги чемпіонів, тоді перемогу святкував «Хімік». Проте команда з Южного не змогла пробитися до групового етапу, поступившись італійській «Скандіччи». Обидва матчі завершилися з рахунком – 3:0.

Тож в рамках 1/16 фіналу Кубка Виклику 11 листопада «Прометей» зіграє вдома з румунським «Тирговіште» (матч-відповідь 25 листопада), а 12 листопада «Хімік» вдома прийматиме турецький «Галатасарай» (матч-відповідь 26 листопада).

Ще один український представник – чоловіча команда «Епіцентр-Подоляни» вже в 1/8 фіналу Кубку ЄКВ. Клуб мав дебютувати на міжнародній арені матчем проти «Партизана» з Сербії. Але кілька гравців сербської команди отримали позитивний тест на коронавірус, тож за тиждень до матчу серби знялися зі змагань.

Чемпіонат Європи з дзюдо

19 листопада у Празі стартує континентальна першість з дзюдо серед дорослих. За «синьо-жовтих» виступатимуть 9 чоловіків – Артем Лесюк (60 кг), Георгій Зантарая та Богдан Ядов (66 кг), Геворг Хачатрян та Артем Хомула (73 кг), Артем Бубирь (81 кг), Кеджау Ньябалі (90 кг), Антон Савицький (100 кг) та Яків Хаммо (понад 100 кг), а також українці вболіватимуть за 5 жінок – Дар’ю Білодід (48 кг), Анну Бородіну (52 кг), Марію Скору (57 кг), Анастасію Турчин (78 кг) та Єлизавету Каланіну (понад 78 кг).



Баскетбол: путівка на Євро

Зміни в форматі відбулися й у відборі на Євробаскет. Команди гратимуть в ізольованому таборі – «бульбашці». Жіноча збірна України вирушить до Португалії, де 12 листопада зіграє з Фінляндією та 14 листопада – з Бельгією. Українки поки що можуть похизуватися однією перемогою – Португалія (72:60) та засумувати щодо програшу у Бельгії (66:83).

А чоловіча збірна вступає у боротьбу пізніше – 28 листопада команда Айнарса Багатскіса зіграє проти Словенії, а 30 листопада протистоятиме збірній Австрії. В активі чоловіків перемога над Австрією з рахунком 88:73 та поразка від угорської команди – 60:2.

Чекаємо і на чергове повернення найсильніших данкерів. Дмитро Кривенко, він же Смув, дворазовий чемпіон світу з данків може виступати у передостанньому етапі Світового туру 3х3, який очікується 20-21 листопада у Досі (Катар)

Гандбол: матчі збірних, єврокубки та «Мотор» в Лізі чемпіонів

Чоловіча збірна вже завтра, 5 листопада, проведе черговий матч у відборі на чемпіонат Європи-2022. Протистоятиме «синьо-жовтим» збірна Росії. З цим же суперником українська команда зіграє і 7 листопада. Матчі відбудуться у Мінську.



На Євро вийдуть по дві найкращі команди кожної з груп, а також чотири з тих, що посядуть треті місця. Крім України та Росії у квартеті виступають збірна Чехії та Фарерських островів.



5 листопада. 17.00 Україна – Росія.

7 листопада. 14.00 Росія – Україна.



Матчі покажуть XSPORT та Поверхність ТВ

Запорізький «Мотор» кілька тижнів знаходився на ізоляції через захворювання гравців коронавірусом. Проте вже у першому матчі після «карантину» команда здобула перемогу. У листопаді «Мотор» двічі зіграє проти «Загреба» – 18-го та 26-го.

Чемпіон України львівська «Галичанка» в третьому раунді кваліфікації жіночого Європейського Кубка гратиме проти чемпіона Північної Македонії «ZRK Куманов». Цікаво, що цей суперник вже 5-й сезон поспіль грає на такому рівні, і сьомий рік загалом, проте жодного разу не вигравав жодного двоматчевого протистояння. Матчі заплановані на 14-15 та 21-22 листопада.



Чоловічий клуб «Одеса» у ці ж дні зіграє проти боснійської команда «Грачаніца» в рамках другого раунду кваліфікації. А вже на третьому раунді виступатиме ще один представник України – «Донбас».

Футзал: «Продексім» у Лізі чемпіонів

Багато Ліг чемпіонів не буває. Тож у листопаді з'явиться ще одна причина дивитися першість чемпіонів, щоправда, у футзалі. Херсонський «Продексім» 24 та 29 листопада зіграє проти «Росаріо» з Північної Ірландії. Переможці всіх 23 пар в 1/16 фіналу приєднаються до 9 клубів з найвищими коефіцієнтами.

Теніс: останній турнір

9-15 листопада в Лінці відбудеться останній турнір в календарі WTA в 2020 році. Уже відомо, що Даяна Ястремська та Марта Костюк потрапили в заявку парної сітки. Ястремська вже заявлена в списку одиночного розряду, а Костюк разом з Катериною Козловою та Катариною Завацькою ​.

Зимовий спорт: бобслей, хокей, лижна акробатика, біатлон

Повертаються і зимові види спорту. Так біатлонний сезон розпочнеться 28 листопада у фінському Контіолахті. І що цікаво, це єдиний етап, на якому ще дозволено бути вболівальникам. Отже, вболівати за українських біатлоністів можна буде у такий час:



28 листопада



11:00 Індивідуальна гонка, 20 км. Чоловіки.

14:20 Індивідуальна гонка, 15 км. Жінки.



29 листопада



10:30 Спринт. 10 км. Чоловіки

13:30 Спринт. 7,5 км. Чоловіки.

Перший представник України на Олімпійських іграх у скелетоні Владислав Гераскевич розпочинає сезон з Дивитися гонки можна буде тут 20 та 27 листопада

А ось наймолодша скелетоністка в світовій історії, українка Катерина Куць, у листопаді змагатиметься на Кубку Європи, який відбудеться у німецькому Вінтербергу. Вболівати за юну зірку можна 27 та 28 листопада.



До речі, вже у грудні до цих двох представників скелетону доєднаються ще Лідія Гунько та Ірина Ліщинська – «екіпаж» бобслею-двійки.



Кілька турнірів з фігурного катання було скасовано, проте без танців на льоду українці не залишаться.

Українські фігуристи планують взяти участь у міжнародному турнірі NRW Autumn Trophy, що має відбутися у німецькому Дортмунді 26-29 листопада.

Якщо ж зимові види у вас асоціюються лише із хокеєм, то і для вас є приємна новина – триває національна першість. І легендарне повернення «Сокола» справжня прикраса цього сезону. А вже сьогодні відбудеться історичне дербі між донецьким «Донбасом» та київським «Соколом». На двох ці клуби вигравали 19 чемпіонських титулів з 27 можливих. Тож буде цікаво.



Також на цьому тижні білоцерківські «Білі барси» зіграють проти «Маріуполя», «Кременчук» зустрінеться з «Краматорськом», а «Дніпро» вдома прийматиме «Льодових вовків».

Через пандемію коронавірусу дати навіть цих турнірів можуть бути перенесені. Проте віримо в найкраще, дивимося змагання та вболіваємо за Україну.