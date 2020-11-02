Спорт за тиждень: рекорд Костюк, пояс Усика та допінг у Росії

Футбол, волейбол, гандбол, баскетбол – національні першості з ігрових видів спорту далі набираюту обертів. Проте на лише чемпіонати України дарують емоції вболівальникам, адже наприкінці жовтня клуби продовжували свою боротьбу і на євроарені. Листопад обіцяє бути не менш насиченим спортивними подіями, адже повертаються на арену вже і зимові види спорту. Хто вражав вболівальників і які перемоги чи поразки здивували найбільше – читайте у традиційному спортивному дайджесті від Радіо Свобода.

Український боксер Олександр Усик переміг британця Дерека Чісору одностайним рішенням суддів – 117:112, 115:113, 115:113. Таким чином, він здобув перший титул у суперважкій вазі (від 90,7 кілограма) та заволодів поясом WBO Inter-Continental. Це друга перемога Усика після переходу у суперважку вагу, загалом у нього 18 перемог у 18 поєдинках.

Проте, своїми діями Олександр Усик залишився не надто задоволений, оцінивши свій бій у 3 бали з 10 можливих.

Запорізький гандбольний клуб «Мотор» нарешті тріумфував у Лізі чемпіонів. На виїзді українська команда, яка протягом двох тижнів була на ізоляції через спалах коронавірусу серед гравців, на останніх хвилинах переграла словенський клуб «Цельє» – 31:32. Це перша перемога запорізького клубу у сезоні. Раніше «Мотор» поступився «Барселоні» (25:30), «Веспрему» (34:37 ) та «Ольборгу» (29:38).

Зараз в активі українців два очки. «Мотор» посідає шосту сходинку турнірної таблиці.



Українка Марта Костюк зазнала поразки у фіналі турніру ITF 80, що відбувався в американському місті Тайлері. За трофей українська ракетка боролася з представницею США Енн Лі протягом 2 годин 16 хвилин. У першому сеті Костюк тривалий час була попереду, проте американка переломила хід гри та записала першу партію на свій рахунок – 5:7. У другому сеті Костюк не залишила шансів суперниці – два брейки та рахунок 6:1. Проте вирішальна партія була не такою вдалою для українки, як результат 6:3, й Енн Лі святкує перемогу.

Завдяки участі у фіналі Костюк піднялася на 7 позицій у світовому рейтингу WTA і тепер посідає 97 сходинку. Це найкращий результат 18-річної українки за її кар'єру.

Цікаво, що також у списку 100 найкращих тенісисток лише дві спортсменки, молодші за Костюк, які ще не досягли 18 років: американка Корі Гауфф і Лейла Фернандес з Канади.

Київське «Динамо» знову не змогло здобути перемогу у Лізі чемпіонів. На виїзді команда Мірчі Луческу розписала мирову з угорським «Ференцварошем», хоча мала всі шанси привезти додому необхідні три очки. Адже до 59-ої хвилини, завдяки голам Віктора Циганкова та Карлоса де Пени, кияни були попереду, проте Нгуену Токмаку вдалося спочатку скоротити відставання, а вже на останній хвилині основного часу Франк Болі зрівняв рахунок.

В іншому матчі групи іспанська «Барселона» на виїзді переграла італійський «Ювентус» – 2:0.

За підсумками двох турів «Динамо» з одним очком посідає передостаннє місце завдяки кращій різниці голів із «Ференцварошем». Очолила групу «Барселона» з шістьма очками, на другій сходинці – «Ювентус», в активі якого три очки.



Напередодні вильоту на матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів позитивний результат на ковід був у Георгія Цитаїшвілі, Дениса Гармаша, Міккеля Дуелунда, Олександра Караваєва, Тудора Белуце та Миколи Шапаренка.

Луганська «Зоря» поступилася португальській «Бразі» у другому турі групового етапу Ліги Європи. Португальці двічі відзначилися у першому таймі: на 4 хвилині Паулінью відкрив рахунок у матчі, а за 7 хвилин Гайтан відправив м'яч у ворота луганців. Свій єдиний гол у матчі «Зоря» змогла оформити лише на 90+6 хвилині матчу.

Зараз луганська команда посідає останнє місце у групі. У першому турі вона поступилася англійському «Лестеру».

Віктор Вихрист здобув чергову перемогу на професійному ринзі. Матч проти німецького боксера Якупа Саглама завершився достроково, бо суперник українця відмовився виходити на ринг у п'ятому раунді. Це вже четверта перемога українського суперваговика, усі попередні поєдинки – проти Андрія Мазаніка, Семена Пахомова, Габрієля Егнуєму – завершувалися нокаутами.

Перший український волейбольний клуб потрапив до 1/8 фіналу Кубка Виклику. «Епіцентр-Подоляни» мав дебютувати на міжнародній арені матчем проти «Партизана» з Сербії. Але кілька гравців сербської команди отримали позитивний тест на коронавірус, тож за тиждень до матчу їхній клуб знявся зі змагань. Українці автоматично потрапили до 1/8, де зіграють проти естонського клубу «Сааремаа». Цікаво, що естонці також пробилися до наступного етапу через спалах захворювання на коронавірус у швейцарській «Лозанні» – команда, з якою вони мали зіграти в 1/16.

Уже 11-12 листопада відбудуться перші матчі в 1/16 фіналу, де зіграють три українські клуби: чоловіча команда «Барком-Кажани» та дві жіночі – «Прометей» і «Хімік».

Михайло Романчук став бронзовим призером міжнародних змагань «ISL» (International Swimming League) на дистанції 400 м вільним стилем. Українець фінішував із часом 3:39,63 хв та встановив новий рекорд України.

У цьому році в ISL виступають 10 команд, які в груповій стадії боротимуться протягом десяти змагальних днів (38 запливів протягом двох днів). У кожному такому дні змагатимуться по чотири команди. На кожну дистанцію виходитимуть по два представники від команди, залежно від результату вони отримують бали в кошик команди. Ті, хто набрав найбільше очок за підсумками змагального дня, стають переможцями. Найкращі команди групового етапу виходять до півфіналу. Серед учасників – і четверо українців, які виступатимуть за різні команди: Михайло Романчук (італійський «Аква Центуріонс»), Андрій Говоров (канадський «Торонто Тайтенс»), Дар'я Зевіна (угорський «Айрон») та Сергій Шевцов («Енерджі Стандарт»).

43 країни та близько 4300 бігунів – таким був Київський марафон Wizz Air Kyiv City Marathon, який через пандемію коронавірусу відбувся в онлайн-форматі. Спортсмени, які зареєструвалися на цей захід, мали змогу пробігти свою дистанцію в тому місті, де їм зручно, протягом 31 жовтня – 1 листопада. Тож Київський марафон подолали на 6 континентах. Бігуни мали обрати дистанцію 42 км, 21 км, 10 км або ж 4.2 км. Крім того, понад 140 ветеранів АТО/OOC взяли участь у забігу «Ветеранська десятка», а також 280 бігунів фінішували разом зі своїми собаками.

«Я колись чув такий вислів: «Біг – це тренд, і тренди, як ви знаєте, проходять»​. Але я не вірю у ці слова. Я вірю, що наш біг має бути усвідомленим і будуватися на цінностях, а не на хайпі. Цей сезон – це унікальна можливість відкрити себе заново, копнути глибше, побачити більше. Ми з вами біжимо цей марафон життя разом. Яким він буде, залежить тільки від нас»​, – поділився генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

На Трухановому острові 31 жовтня-1 листопада була організована фанова стартова зона, де київські бігуни могли розпочати свій забіг під стартовою аркою, як у докарантинні часи.



Українські біатлоністи отримують срібні нагороди чемпіонату світу через 9 років. Російського біатлоніста Євгена Устугова визнали винним у порушенні антидопінгових правил, тож CAS ADD (Антидопінгова панель Спортивного арбітражного суду) аналювала його результати з 24 січня 2010 року по кінець сезону-2013/14. На світовій першості 2011 року російська збірна, де виступав і Євген Устугов, посіла друге місце, а українська фінішувала третьою. Тепер же Олександр Біланенко, Андрій Дериземля, Сергій Семенов і Сергій Седнєв отримають срібні медалі. Проте, рішення CAS ADD не є остаточним і може бути оскаржене протягом 21 дня.