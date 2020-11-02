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02 листопада 2020, Київ 15:03
Спорт

Спорт за тиждень: рекорд Костюк, пояс Усика та допінг у Росії

Олександр Усик здобув перший титул у суперважкій вазі

Футбол, волейбол, гандбол, баскетбол – національні першості з ігрових видів спорту далі набираюту обертів. Проте на лише чемпіонати України дарують емоції вболівальникам, адже наприкінці жовтня клуби продовжували свою боротьбу і на євроарені. Листопад обіцяє бути не менш насиченим спортивними подіями, адже повертаються на арену вже і зимові види спорту. Хто вражав вболівальників і які перемоги чи поразки здивували найбільше – читайте у традиційному спортивному дайджесті від Радіо Свобода.

Український боксер Олександр Усик переміг британця Дерека Чісору одностайним рішенням суддів – 117:112, 115:113, 115:113. Таким чином, він здобув перший титул у суперважкій вазі (від 90,7 кілограма) та заволодів поясом WBO Inter-Continental. Це друга перемога Усика після переходу у суперважку вагу, загалом у нього 18 перемог у 18 поєдинках.

Проте, своїми діями Олександр Усик залишився не надто задоволений, оцінивши свій бій у 3 бали з 10 можливих.

Запорізький гандбольний клуб «Мотор» нарешті тріумфував у Лізі чемпіонів. На виїзді українська команда, яка протягом двох тижнів була на ізоляції через спалах коронавірусу серед гравців, на останніх хвилинах переграла словенський клуб «Цельє» – 31:32. Це перша перемога запорізького клубу у сезоні. Раніше «Мотор» поступився «Барселоні» (25:30), «Веспрему» (34:37 ) та «Ольборгу» (29:38).

Зараз в активі українців два очки. «Мотор» посідає шосту сходинку турнірної таблиці.


Українка Марта Костюк зазнала поразки у фіналі турніру ITF 80, що відбувався в американському місті Тайлері. За трофей українська ракетка боролася з представницею США Енн Лі протягом 2 годин 16 хвилин. У першому сеті Костюк тривалий час була попереду, проте американка переломила хід гри та записала першу партію на свій рахунок – 5:7. У другому сеті Костюк не залишила шансів суперниці – два брейки та рахунок 6:1. Проте вирішальна партія була не такою вдалою для українки, як результат 6:3, й Енн Лі святкує перемогу.

Завдяки участі у фіналі Костюк піднялася на 7 позицій у світовому рейтингу WTA і тепер посідає 97 сходинку. Це найкращий результат 18-річної українки за її кар'єру.

Цікаво, що також у списку 100 найкращих тенісисток лише дві спортсменки, молодші за Костюк, які ще не досягли 18 років: американка Корі Гауфф і Лейла Фернандес з Канади.

Марта Костюк
Марта Костюк

Київське «Динамо» знову не змогло здобути перемогу у Лізі чемпіонів. На виїзді команда Мірчі Луческу розписала мирову з угорським «Ференцварошем», хоча мала всі шанси привезти додому необхідні три очки. Адже до 59-ої хвилини, завдяки голам Віктора Циганкова та Карлоса де Пени, кияни були попереду, проте Нгуену Токмаку вдалося спочатку скоротити відставання, а вже на останній хвилині основного часу Франк Болі зрівняв рахунок.

В іншому матчі групи іспанська «Барселона» на виїзді переграла італійський «Ювентус» – 2:0.

За підсумками двох турів «Динамо» з одним очком посідає передостаннє місце завдяки кращій різниці голів із «Ференцварошем». Очолила групу «Барселона» з шістьма очками, на другій сходинці – «Ювентус», в активі якого три очки.


Напередодні вильоту на матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів позитивний результат на ковід був у Георгія Цитаїшвілі, Дениса Гармаша, Міккеля Дуелунда, Олександра Караваєва, Тудора Белуце та Миколи Шапаренка.

Луганська «Зоря» поступилася португальській «Бразі» у другому турі групового етапу Ліги Європи. Португальці двічі відзначилися у першому таймі: на 4 хвилині Паулінью відкрив рахунок у матчі, а за 7 хвилин Гайтан відправив м'яч у ворота луганців. Свій єдиний гол у матчі «Зоря» змогла оформити лише на 90+6 хвилині матчу.

Зараз луганська команда посідає останнє місце у групі. У першому турі вона поступилася англійському «Лестеру».

«Зоря» посідає останнє місце у групі
«Зоря» посідає останнє місце у групі

Віктор Вихрист здобув чергову перемогу на професійному ринзі. Матч проти німецького боксера Якупа Саглама завершився достроково, бо суперник українця відмовився виходити на ринг у п'ятому раунді. Це вже четверта перемога українського суперваговика, усі попередні поєдинки – проти Андрія Мазаніка, Семена Пахомова, Габрієля Егнуєму – завершувалися нокаутами.

Перший український волейбольний клуб потрапив до 1/8 фіналу Кубка Виклику. «Епіцентр-Подоляни» мав дебютувати на міжнародній арені матчем проти «Партизана» з Сербії. Але кілька гравців сербської команди отримали позитивний тест на коронавірус, тож за тиждень до матчу їхній клуб знявся зі змагань. Українці автоматично потрапили до 1/8, де зіграють проти естонського клубу «Сааремаа». Цікаво, що естонці також пробилися до наступного етапу через спалах захворювання на коронавірус у швейцарській «Лозанні» – команда, з якою вони мали зіграти в 1/16.

Уже 11-12 листопада відбудуться перші матчі в 1/16 фіналу, де зіграють три українські клуби: чоловіча команда «Барком-Кажани» та дві жіночі – «Прометей» і «Хімік».

Михайло Романчук став бронзовим призером міжнародних змагань «ISL» (International Swimming League) на дистанції 400 м вільним стилем. Українець фінішував із часом 3:39,63 хв та встановив новий рекорд України.

У цьому році в ISL виступають 10 команд, які в груповій стадії боротимуться протягом десяти змагальних днів (38 запливів протягом двох днів). У кожному такому дні змагатимуться по чотири команди. На кожну дистанцію виходитимуть по два представники від команди, залежно від результату вони отримують бали в кошик команди. Ті, хто набрав найбільше очок за підсумками змагального дня, стають переможцями. Найкращі команди групового етапу виходять до півфіналу. Серед учасників – і четверо українців, які виступатимуть за різні команди: Михайло Романчук (італійський «Аква Центуріонс»), Андрій Говоров (канадський «Торонто Тайтенс»), Дар'я Зевіна (угорський «Айрон») та Сергій Шевцов («Енерджі Стандарт»).

Михайло Романчук тиждень тому став єдиним українським плавцем, який уже здобув перемогу у ISL-2020 (International Swimming League ).
Михайло Романчук тиждень тому став єдиним українським плавцем, який уже здобув перемогу у ISL-2020 (International Swimming League ).

43 країни та близько 4300 бігунів – таким був Київський марафон Wizz Air Kyiv City Marathon, який через пандемію коронавірусу відбувся в онлайн-форматі. Спортсмени, які зареєструвалися на цей захід, мали змогу пробігти свою дистанцію в тому місті, де їм зручно, протягом 31 жовтня – 1 листопада. Тож Київський марафон подолали на 6 континентах. Бігуни мали обрати дистанцію 42 км, 21 км, 10 км або ж 4.2 км. Крім того, понад 140 ветеранів АТО/OOC взяли участь у забігу «Ветеранська десятка», а також 280 бігунів фінішували разом зі своїми собаками.

Серед учасників київського марафону були і собаки
Серед учасників київського марафону були і собаки

«Я колись чув такий вислів: «Біг – це тренд, і тренди, як ви знаєте, проходять»​. Але я не вірю у ці слова. Я вірю, що наш біг має бути усвідомленим і будуватися на цінностях, а не на хайпі. Цей сезон – це унікальна можливість відкрити себе заново, копнути глибше, побачити більше. Ми з вами біжимо цей марафон життя разом. Яким він буде, залежить тільки від нас»​, – поділився генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

На Трухановому острові 31 жовтня-1 листопада була організована фанова стартова зона, де київські бігуни могли розпочати свій забіг під стартовою аркою, як у докарантинні часи.

На Трухановому острові 31 жовтня-1 листопад була організована фанова стартова зона
На Трухановому острові 31 жовтня-1 листопад була організована фанова стартова зона


Українські біатлоністи отримують срібні нагороди чемпіонату світу через 9 років. Російського біатлоніста Євгена Устугова визнали винним у порушенні антидопінгових правил, тож CAS ADD (Антидопінгова панель Спортивного арбітражного суду) аналювала його результати з 24 січня 2010 року по кінець сезону-2013/14. На світовій першості 2011 року російська збірна, де виступав і Євген Устугов, посіла друге місце, а українська фінішувала третьою. Тепер же Олександр Біланенко, Андрій Дериземля, Сергій Семенов і Сергій Седнєв отримають срібні медалі. Проте, рішення CAS ADD не є остаточним і може бути оскаржене протягом 21 дня.

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    Ольга Модіна

    У 2012 році закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка за спеціальністю «журналістика». На Радіо Свобода - із 2018 року. Пишу про спорт та медицину

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