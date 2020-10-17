Український фільм «Із зав’язаними очима» переміг на Варшавському кінофестивалі

Повнометражний фільм «Із зав’язаними очима» (назва для міжнародного прокату Blindfold) українського режисера Тараса Дроня переміг на Варшавському кінофестивалі.

Цей ігровий дебют був визнаний найкращим фільмом конкурсу перших і других фільмів (Конкурсу 1–2) Варшавського кінофестивалю, де й відбулася світова прем’єра стрічки.

Картина була визнана найкращою серед 15 інших, представлених у цій категорії.

«Ми дякуємо всім, хто вірив і не вірив у наш проєкт. Це великий крок як для нас самих, так і всього українського кіно. У Варшаві відбулося чотири покази нашої картини. Q&A після показу тривав понад 30 хвилин, і навіть після його закінчення глядачі не хотіли відпускати авторів. Тому завершували бесіду вже поза межами глядацького залу. Ми дякуємо як глядачам, так і членам журі, які відзначили нашу картину», – заявили режисер Тарас Дронь і продюсерка Валерія Сочивець.

Режисер отримав приз журі і грошову премію в розмірі 10 000 злотих (нині це понад 73 тисячі гривень).

Варшавський кінофестиваль цього року відбувається в офлайн-форматі з 9 до 18 жовтня.

Події фільму «Із зав’язаними очима» розгортаються в сучасній Україні після закінчення війни, повідомляють його автори. Головна героїня Юля – молода спортсменка «боїв без правил» (мішаних одноборств, ММА), яка втратила свого нареченого на війні. Дівчина залишає спорт і починає нові стосунки, щоб звільнити себе від ролі вдови героя війни, яку нав’язує їй суспільство.

Стрічка вироблена компанією «Сучасне українське кіно» за підтримки Міністерства культури України, Львівської обласної адміністрації, Давидівської сільської об’єднаної територіальної громади, Львівської міської ради та копродюсера Олександра Берби, власника інвестиційної компанії Asgard. Проєкт фільму «Із зав’язаними очима» раніше переміг на конкурсі кінопроєктів Boat Meeting Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» у 2019 році і отримав головний приз пітчингу Work in Progress CoCo Cottbus на міжнародному кінофестивалі в Коттбусі (Німеччина).