Легендарний воротар, перші чемпіони світу та особистий тренер Беленюка: хто зі спортсменів балотується на місцевих виборах

Олімпійські чемпіони та призери, професійні боксери, легендарні футболісти, молоді сподівання українського спорту – всі вони не залишаються осторонь місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня, і претендують на крісла мерів або місця у міських та обласних радах.

Легендарний голкіпер київського «Динамо» і збірної України, перший воротар, який не пропустив жодного м’яча в серії післяматчевих пенальті на чемпіонаті світу, один із чотирьох воротарів за всю історію футболу, які зіграли 100 та більше матчів в Лізі чемпіонів УЄФА – Олександр Шовковський – балотується до Київської міськради під другим номером за списком партії «Удар» Віталія Кличка.



Серед вболівальників «СаШо» поважають не лише за футбольні досягнення, але й за принципову громадську позицію – підтримував Євромайдан, допомагав українським військовим на сході України. Для «СаШо» це дебютні вибори.

А ось ексфорвард збірної України та «Шахтаря» Андрій Воробей балотується у міську раду Курахово (Донецької області) від партії «Слуга народу». Донецький футболіст входить до топової десятки найкращих бомбардирів чемпіонату України, маючи в своєму активі 105 забитих м'ячів, Воробей посідає четверту сходинку в цьому рейтингу.

Перший призер світової першості з біатлону Андрій Дериземля балотується в Чернігівську міську раду від об'єднання «Рідний дім». Зараз ексбіатлоніст є чинним депутатом Чернігівської міської ради від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». З початком війни на сході України Дериземля активно допомагав українській армії.

Чимало боксерів вирішили податися до влади. Серед них і ті, хто продовжують виступати на ринзі, і ті, хто вирішив нагадати про себе. Різняться й амбіції – від міських рад до мерів.

І якщо кандидатура чинного мера Києва Віталія Кличка була прогнозована, то рішення інших боксерів дещо здивувало.

На місце мера Вінниці претендує В'ячеслав Узелков – боксер, який провів свій останній бій у 2014 році. Балотується Узелков від ОПЗЖ. У 2019 році боксер вже заявляв про свої політичні амбіції, мовляв, отримав пропозиції від партії, але не вказував, якої саме. Народним депутатом боксер не хотів бути та й покидати рідну Вінницю не збирався.

У 2014-2015 роках Узелков був членом журі талант-шоу «Україна має талант», а потім тренером проекту «Зважені та щасливі».

У квітні 2020 року став волонтером благодійних акцій Фонду Оксани Марченко, екстелеведучої шоу «Україна має талант» та дружини Віктора Медведчука, кума президента Росії Володимира Путіна.

4 жовтня в соціальних мережах опублікували відео, де кандидат в мери В'ячеслав Узелков роздає кашу вінничанам.



Партія Віталія Кличка не обмежилася одним боксером-лідером. Так від «УДАРу» до Київської міської ради від Дарницького району балотується Максим Бурсак, який нещодавно анонсував свій бій за європейський титул EBU проти італійського боксера Джованні де Кароліс.

У липні боксер спілкувався з підписниками в Instagram. На питання «Чий Крим?» український боксер відповів: «Кримчан», а на питання про те, чи є Росія агресором, боксер відповів, що це провокація.

Ще на початку жовтня срібний призер Олімпіади-2012, непереможний на професійному ринзі боксер Денис Берінчик вчетверте захистив титул Інтернаціонального чемпіона WBO, а тепер балотується до Київської обласної ради під п’ятим номером у списку кандидатів «УДАРу».

Берінчик народився та виріс в Краснодоні (Луганська область), в інтерв'ю виданню Tribuna.com, зізнався, що йому було дуже важко спілкуватися з рідними після початку війни на Донбасі.

«Ти опиняєшся між двох вогнів. Харчуються з двох інформаційних полів. Мені було важко, спілкуючись з рідними, з телевізором або інтернетом, потім включати українську сторону. Складно було зрозуміти, що насправді відбувається», – казав боксер.

Також у команді Кличка срібна призерка чемпіонату світу- 2002 та чемпіонка Європи-2004 з боксу Тетяна Лєбєдєва, яка боротиметься за місце у Київській обласній раді.

А ось бронзовий призер Олімпіади 2000 року, чемпіон світу за версією WBA в 2005-2008 роках Володимир Сидоренко претендує на стілець мера в Енергодарі, представляючи партію «Слуга народу». Там же, але до міської ради, балотується його брат-близнюк, ексучасник збірної України з боксу Валерій Сидоренко.

Крім того, екс-чемпіон світу Віктор Постол балотується в депутати Броварської районної ради від партії «За майбутнє», супер-ваговик Владислав Сіренко став кандидатом у депутати Пристоличної ОТГ від партії «Сила і честь», срібний призер Європейських ігор-2015 Геворг Манукян – від громадянського руху «Хвиля», ексчемпіон Європи за версією WBF Віктор Фесечко балотується до міської ради міста Кропивницький від партії «Рідне місто», до Харківської облради від «Слуги народу» намагатиметься пробитися Інтерконтинентальний чемпіон світу за версією IBF (2008) та чемпіон Європи за версією WBO (2012) Сергій Федченко, ще один професійний боксер – Роман Головащенко – балотується до Немирівської об’єднаної територіальної громади від ОПЗЖ.

Дворазовий чемпіон НБА (Національна баскетбольна асоціація) у складі «Лос-Анджелес Лейкерс» Станіслав Медведенко має 11 місце у списку партії «Голос» та балотується до Київради по Дніпровському району. У 2019 році Медведенко вже висувався по округу 214 цього ж району на позачергових парламентських виборах, але тоді тут виграв представник «Слуги народу» Сергій Швець. Соціальна активність Медведенка зазвичай пов'язана з реформуванням спорту. Він брав участь у громадських слуханнях при Міністерстві культури, молоді та спорту, щоправда, його швидко розформували, і знову окремо з’явилося саме Мінспорту, але з новою структурою видатний український баскетболіст не працює.

Перший чемпіон світу з дзюдо в історії незалежної України, один з тих, від кого чекають медалі на Олімпіаді в Токіо Георгій Зантарая збирається також бути депутатом – Київради – за списком «Слуги народу». В інтерв'ю «Главкому» Зантарая пояснив, чим буде займатися, якщо його оберуть.

«Можу сказати, що в разі обрання у Київраду я не лізтиму в ті напрями, де некомпетентний. Зосереджуся на допомозі спорту, на відкритті зал. Не лише для дзюдо, а для різних видів спорту. У мене для цього буде більше важелів впливу. Мені не доведеться так довго виклянчувати підписи дрібних чиновників, які поняття не мають, що таке дитячий спорт, але від яких залежать якісь дозволи. Розумію, що ці люди очікували від мене вочевидь якихось інших кроків. Але для мене було принципово відкрити залу, у якій діти займатимуться безкоштовно, лише законними методами», – каже Зантарая.



Ще одне олімпійське сподівання на Олімпіаду в Токіо, але вже у легкій атлетиці, бігунка на середні дистанції Ольга Ляхова хоче стати депутаткою міської ради Кременчука. А інша представниця «королеви спорту» дворазова чемпіонка Європи з бігу на 800 метрів Наталія Кроль іде в депутати Рівненської міської ради за мажоритарним виборчим округом №4 від партії «Рівне разом».

Його називають «українським козаком» (за зачіску) на татамі і вірять, що він – один із тих, хто зможе здобути для «синьо-жовтих» золоту нагороду на Олімпіаді в Токіо. Переможець Всесвітніх ігор у 2017 році, Європейський ігор у 2019 році, каратист Станіслав Горуна балотується до Львівської міської ради від «Самопомочі» по виборчому округу номер один (Галицький район Львова). За плечима у Горуни 7 років адвокатської практики.

«На рівні Львова я буду вчитися політиці, щоб потім піти далі. Якщо все складеться добре – піду в президенти. У будь-якому разі, не форсую події, але вже вивчаю фундамент там», – розповів Станіслав Горуна виданню Galnet.

А ось колега зі збірної карате – чемпіонка Європейських ігор Аніта Серьогіна та її тренер Олександр Тонкошкур представляють партію «Слуга народу» у списку до Чорноморської міської ради.

Також від «Слуги народу» у Київраду балотується бронзова призерка Олімпіади-2000 з потрійного стрибка, радник голови Офісу президента з питань спорту Олена Говорова і Володимир Шацьких – особистий тренер срібного призера Олімпіади-2016 з греко-римської боротьби, а нині народного депутата України Жана Беленюка.

Чемпіон світу та Європи з плавання, призер Олімпійських ігор, а також колишній нардеп від «Радикальної партії» Денис Силантьєв балотується до Київради від партії «За майбутнє». У цьому ж списку ще один спортсмен – президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок. У 2015 року висувався до Київради від «Самопомочі» у Дніпровському районі, але не пройшов. За інформацією «Чесно», протягом 2017-2018 років профінансував «Самопоміч» на 53,4 тисячі гривень.

Під першим номером у списку «Батьківщини» йде Андрій Засуха – голова Асоціації футболу Київської області.

Чемпіон світу та Європи з бігу на 1500 м Іван Гешко балотуватиметься у мери Кіцманя. У 2006 році він намагався потрапити до Чернівецької місцевої ради від партії «Наша Україна», у 2015 році – до Чернівецької обласної ради від «Самопоміч», а у 2019 – самовисуванцем до Верховної Ради.

Також про свої політичні амбіції заявили Дмитро Черкасов (Київська міська рада, партія «Батьківщина»), чемпіон світу серед юніорів зі сноубордингу Михайло Харук (Верховинська районна рада, партія «За майбутнє») та лідер білоцерківського «Білого Барса» та національної збірної України з хокею Сергій Бабинець (Білоцерківська міська рада, «Удар»).