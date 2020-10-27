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27 жовтня 2020, Київ 15:08
Новини | Спорт

Російський допінг: спортивний суд скасував олімпійські медалі біатлоніста Устюгова

Російський біатлоніст Євген Устюгов

Антидопінгова панель Спортивного арбітражного суду (CAS) анулювала дві золоті та одну бронзову олімпійські медалі російського біатлоніста Євгена Устюгова. Спортсмена визнали винним у порушенні антидопінгових правил, повідомляє російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на адвоката Устюгова.

CAS анулював усі результати біатлоніста з 24 січня 2010 року до кінця сезону 2013/2014 року. Устюгов залишився без золотої медалі за перемогу в масстарті і бронзової медалі за естафету, які були отримані ним на Олімпіаді у Ванкувері 2010 року. Також була анульована золота медаль за естафету на Олімпіаді в Сочі 2014 року. Рішення CAS не є остаточним і може бути оскаржене протягом 21 дня.

Звинувачення Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), який вирішив переглянути справу Устюгова про можливе використання заборонених речовин, ґрунтуються на даних біологічного паспорта спортсмена. У документах відзначений високий показник гемоглобіну в крові біатлоніста. Раніше Устюгов стверджував, що такі показники пов’язані з генетичною мутацією, яка передалася йому від батьків.

Устюгов дискваліфікований зі спорту на два роки з 13 лютого 2020 року. Свою кар’єру біатлоніст завершив ще в 2014 році. Через рішення анулювати результати Устюгова без золотих медалей залишаться й інші учасники естафети на Олімпіаді в Сочі – Олексій Волков, Дмитро Малишко та Антон Шипулін, а також бронзові призери естафети у Ванкувері – Іван Черезов, Максим Чудов і Антон Шипулін.

Після зимової Олімпіади в Сочі російський спорт опинився в центрі масштабного допінгового скандалу: міжнародне розслідування з’ясувало, що російські спортсмени за підтримки влади і спецслужб масово порушували антидопінгові правила в ході змагання.

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