Російський допінг: спортивний суд скасував олімпійські медалі біатлоніста Устюгова

Антидопінгова панель Спортивного арбітражного суду (CAS) анулювала дві золоті та одну бронзову олімпійські медалі російського біатлоніста Євгена Устюгова. Спортсмена визнали винним у порушенні антидопінгових правил, повідомляє російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на адвоката Устюгова.

CAS анулював усі результати біатлоніста з 24 січня 2010 року до кінця сезону 2013/2014 року. Устюгов залишився без золотої медалі за перемогу в масстарті і бронзової медалі за естафету, які були отримані ним на Олімпіаді у Ванкувері 2010 року. Також була анульована золота медаль за естафету на Олімпіаді в Сочі 2014 року. Рішення CAS не є остаточним і може бути оскаржене протягом 21 дня.

Звинувачення Міжнародного союзу біатлоністів (IBU), який вирішив переглянути справу Устюгова про можливе використання заборонених речовин, ґрунтуються на даних біологічного паспорта спортсмена. У документах відзначений високий показник гемоглобіну в крові біатлоніста. Раніше Устюгов стверджував, що такі показники пов’язані з генетичною мутацією, яка передалася йому від батьків.

Устюгов дискваліфікований зі спорту на два роки з 13 лютого 2020 року. Свою кар’єру біатлоніст завершив ще в 2014 році. Через рішення анулювати результати Устюгова без золотих медалей залишаться й інші учасники естафети на Олімпіаді в Сочі – Олексій Волков, Дмитро Малишко та Антон Шипулін, а також бронзові призери естафети у Ванкувері – Іван Черезов, Максим Чудов і Антон Шипулін.

Після зимової Олімпіади в Сочі російський спорт опинився в центрі масштабного допінгового скандалу: міжнародне розслідування з’ясувало, що російські спортсмени за підтримки влади і спецслужб масово порушували антидопінгові правила в ході змагання.