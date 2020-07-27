У Росії тривають маніпуляції з допінгом – колишній голова московської антидопінгової лабораторії

Колишній голова московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков заявив в інтерв’ю Бі-бі-сі, що ситуація із застосуванням допінгу в російському спорті не змінюється. У першому інтерв’ю, яке Родченков дав після торішнього рішення Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) про відсторонення російських спортсменів на чотири роки від основних змагань, він наголосив, що масштаб фальсифікацій наростає.

9 грудня 2019 року виконком ВАДА вирішив усунути російських спортсменів від міжнародних змагань на чотири роки. Як зазначалося в постанові, спортсмени не зможуть виступати на міжнародних змаганнях під російським прапором, включно з Олімпійськими іграми. Це означає, що спортсмени, які зуміли довести, що не використовували допінг, зможуть виступити на літній Олімпіаді в Токіо під нейтральним прапором.

В опублікованому 27 липня інтерв’ю Родченков висловився категорично: «Необхідна абсолютна, безумовна заборона без будь-яких винятків та індивідуальних допусків».

У 2019 році Росія передала ВАДА матеріали лабораторних тестів минулих років. Це було умовою зняття обмежень на участь Росії в основних міжнародних змаганнях. Обмеження були запроваджені в 2015 році за спроби приховати використання допінгу. ВАДА заявила, що виявила нові махінації, і продовжила мораторій ще на чотири роки.

Родченков стверджує, що в Росії обман і маніпуляції з документами про застосування допінгу тривають. «Ми маємо справу з обманом нечуваних масштабів. Це доводить, що держава нічому не вчиться», – наводить його слова Бі-бі-сі в публікації під заголовком «Григорій Родченков: російським спортсменам на Олімпіаді в Токіо не місце».