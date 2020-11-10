Футбол: збірна України прибула до Польщі з негативними ПЛР-тестами

Збірна України з футболу 10 листопада прибула чартерним рейсом до польського аеропорту Катовіце. В складі команди – 25 футболістів, ПЛР-тести яких показали негативний результат, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

«Учора (9 листопада – ред.) позитивним виявився ранковий тест Дениса Попова, який після цього не перетинався ні з ким зі збірної, вирушивши на самоізоляцію. Також через ушкодження не зможуть допомогти команді Віктор Корнієнко та Артем Кравець», – ідеться в повідомленні.

Передматчеві тренування та пресконференція головного тренера «синьо-жовтих» Андрія Шевченка відбудуться ввечері на Сілезькому стадіоні в Хожуві, де завтра відбудеться товариська гра Польща – Україна.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Юрій Паньків («Олександрія»), Дмитро Різник («Ворскла»).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар (усі – «Шахтар»), Ілля Забарний («Динамо»), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля («Десна»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Богдан Михайліченко («Андерлехт», Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (усі – «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва – «Динамо»), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва – «Ференцварош», Угорщина), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія).

Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Жуніор Мораес («Шахтар»).