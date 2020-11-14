В Україні виявили понад 12,5 тисячі нових випадків COVID-19 за добу

В Україні минулої доби, 13 листопада, виявили 12 524 нових випадки COVID-19 – рекордну кількість від початку пандемії. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Серед нових хворих 474 дитини та 496 медиків.

Упродовж доби госпіталізували 1 525 людей, одужали 4 962, померли – 191. За добу зробили 48 054 тести.

Станом на 14 листопада в Україні виявили коронавірус у понад 525 тисяч людей. Від COVID-19 померли 9 508, одужали 238,8 тисячі.

Уряд України 11 листопада запровадив карантин вихідного дня. Карантин діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада.

Загалом у світі кількість інфікованих коронавірусом сягнула понад 53,3 мільйона. Померли понад 1,3 мільйона людей, одужали більш ніж 34 мільйони.