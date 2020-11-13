ВООЗ: Україна може отримати вакцину від COVID-19 у другому кварталі 2021-го

У другому кварталі 2021 року Україна може отримати перші дози майбутньої вакцини від коронавірусу, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Як повідомив DW 13 листопада голова Офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, Україна отримає вакцину проти COVID-19 в рамках Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX), створеного Глобальним альянсом із вакцин й імунізації (GAVI), ВООЗ і кількома урядами.

«Як ми знаємо, уряд України вже висловив зацікавленість бути частиною механізму COVAX і наразі працює над національними документами, щоб задовольнити всі вимоги (...). Україна також зараз вирішує питання щодо визначення груп ризику, які слід вакцинувати першими», – повідомив Хабіхт.

Він не уточнив, чи йдеться про майбутню вакцину від COVID-19, яку розробила і випробовує німецька компанія BioNTech разом з американською Pfizer, чи про якусь іншу.

Натомість представник ВООЗ зазначив, що кожна країна отримуватиме майбутню вакцину в кількості, що дорівнює 20 відсоткам від кількості населення.

У ВООЗ це називають «справедливим розподілом», щоб дотримуватися принципу рівності на першому етапі кампанії зі щеплення від COVID-19.

За словами Хабіхта, Україна може розраховувати на виділення до 8,34 мільйонів доз вакцини до кінця 2021 року.

Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов прогнозував, що Україна, «у кращому випадку», отримає перші поставки вакцини від COVID-19 наприкінці першого кварталу 2021 року.

Останнім часом в Україні різко зросла кількість нових випадків COVID-19. За час пандемії на території країни виявили понад 512 тисяч хворих на коронавірусну хворобу. Від COVID-19 померли 9 317, одужали 233,8 тисячі.

Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Карантин діятиме впродовж шести вихідних днів – 14, 15, 21, 22, 28 та 29 листопада.