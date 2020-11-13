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13 листопада 2020, Київ 16:28
Новини | Коронавірус

Ізраїль домовився з Pfizer про отримання 8 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 – Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу

Ізраїль одразу після завершення випробувань отримає від компанії Pfizer вісім мільйонів доз вакцини, це допоможе отримати імунітет чотирьом мільйонам громадян країни, повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу.

За його словами, відповідну угоду сторони підписали 13 листопада.

«Кожна людина повинна отримати дві дози вакцини. В ідеалі поставка вакцини Pfizer почнеться в січні і зросте в наступні місяці. Все це залежить, зрозуміло, від дозволу органів охорони здоров'я як у Сполучених Штатах, так і в Ізраїлі. У нас є угоди і з іншими компаніями на поставку мільйонів доз вакцин для громадян Ізраїлю. Наше національне завдання - забезпечити вакцинацію кожній людині в Ізраїлі, всім охочим без винятку», – сказав голова уряду на спільній пресконференції з міністром охорони здоров’я.

За даними університету Джонса Гопкінса, у світі кількість інфікованих коронавірусом сягнула майже 53 мільйонів. Померли майже 1,29 мільйона людей, одужали понад 34 мільйони.

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