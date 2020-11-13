Україна має холодильне обладнання для вакцини від COVID-19 – МОЗ

Україна має достатньо холодильного обладнання, щоб зберігати два мільйони доз вакцин від COVID-19 при температурі мінус 80 градусів за Цельсієм, повідомив в ефірі Радіо Свобода виконувач обов’язків генерального директора державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін.

«Так, у нас є державне підприємство «Укрвакцина», яка зберігає ще більшу кількість вакцин у межах рутинної імунізації... Так, у них є холодильне обладнання», – сказав Кузін.

Він уточнив, що можливість зберігати вакцину є на рівні обласних центрів, можливість доставити вакцини у менші населені пункти зараз досліджується: «Проблема, яка скоріш за все ще буде виникати: на рівні районів або невеликих міст дуже обмежений потенціал у зберіганні при мінус 80 градусах. На рівні обласного центру такий потенціал є. І саме для цього зараз запущено аудит системи холодильного обладнання для того, щоб зрозуміти, який у нас розрив може сформуватися саме на рівні логістики такої вакцини».

Американська фармакологічна компанія Pfizer і німецька компанія BionTECH разом працюють над вакциною від COVID-19 і вже надали результати третьої стадії випробувань. Вакцина здатна запобігати хворобі більш ніж у 90% випадків, кажуть розробники.

Плани доставки сотень мільйонів доз вакцини по всьому світу викликають питання щодо логістики і розподілу. Частково ситуацію ускладнює необхідність зберігати і транспортувати вакцину у надхолодних контейнерах при температурі нижче від мінус 70°С.

За даними університету Джонса Гопкінса, у світі кількість інфікованих коронавірусом сягнула майже 53 мільйонів. Померли майже 1,29 мільйона людей, одужали понад 34 мільйони.