«Між двома вогнями»: Садовий і Синютка оцінили локдаун, якого Львів не хоче дотримуватися

Мер Львова Андрій Садовий і його опонент на місцевих виборах Олег Синютка в ефірі Радіо Свобода обговорили становище у Львові перед локдауном, якого місто вирішило не дотримуватися всупереч рішенню уряду.

Андрій Садовий повідомив, що протягом вихідних близько 50 юристів мерії будуть консультувати підприємців, які вирішать працювати.

«Малий і середній бізнес зараз у такому шоці, що Ви собі не уявляєте. 50 тисяч львів'ян можуть залишитися без куска хліба, тому я вважаю, що уряд ухвалив немудре рішення. Ми порахували, що за два дні підприємці недоотримають приблизно 50-60 мільйонів гривень. Поліція що, замість того, щоб ловити злочинців, буде штрафувати людей? », – сказав Садовий.

Кабінет міністрів від 14 до 30 листопада запровадив в Україні карантин вихідного дня. У суботу і неділю не працюватимуть ТРЦ, спортзали, салони краси, заклади культури, магазини промтоварів, обмежать роботу барів, кафе й ресторанів.

Львівська міськрада готує позов до суду через таке рішення, заявив раніше Андрій Садовий. Позов до Окружного адміністративного суду Києва уже подали три міські заклади культури, які вважають постанову уряду незаконною і такою, що обмежує їхню діяльність.

За даними міської ради, це: Театр імені Лесі Українки, Львівський органний зал і Львівський кіноцентр.

Мер Львова також оголосив суботу й неділю робочими днями до 30 листопада для малого й середнього бізнесу, щоб обійти карантин вихідного дня.

Кандидат в мери Львова від «Європейської солідарності» Олег Синютка сказав Радіо Свобода , що не підтримує ні дії уряду, ані місцевої влади.

«Заяви, які лунають, є для того, щоб зіштовхнути правоохронні органи і підприємців. Дайте можливість підприємцям працювати в правовому руслі. Для цього прийміть відповідні ришення. І тоді бізнес, з дотриманням всіх карантинних умов, не буде мати жодних проблем з правоохронними органами. А правоохронні органи не опиняться між двома вогнями», – сказав Синютка.

Народний депутат закликає скликати у Львові Комісію з надзвичайних ситуацій, щоб оцінити епідеміологічну ситуацію, натомість Андрій Садовий раніше заявляв, що комісія «не буде ухвалювати рішень, які шкодять місту».

Другий тур місцевих виборів у Львові, на яких будуть змагатися Садовий і Синютка, має відбутися 22 листопада.