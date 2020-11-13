Будуть два монологи – експерт про дебати кандидатів у мери Львова Садового і Синютки

22 листопада львів’яни у другому турі вибиратимуть голову Львівської ОТГ. Кандидатів двоє – чинний мер Львова від «Самопомочі» Андрій Садовий і народний депутат України від «Європейської солідарності» Олег Синютка. За результатами першого туру виборів, в Садового – 39,96% голосів виборців, а у Синютки – 31,03%. Два тижні львів’яни спостерігають за словесною перепалкою кандидатів щодо формату проведення дебатів. До сьогодні в обох кандидатів різна позиція. Що це: бажання кандидатів взяти участь у незалежних дебатах чи маніпуляційна гра?

Спершу кандидат на посаду голови Львівської ОТГ Олег Синютка запропонував конкурентові, чинному мерові Львова Андрієві Садовому провести дебати на сміттєпереробному заводі. Садовий не забарився із відповіддю і погодився, але на тому, який збудував його конкурент на виборах.

Опісля Андрій Садовий запросив Олега Синютку на дебати перед другим туром на регіональне «UA: Суспільне», наголосивши, що там він дебатував у 2015 році з Русланом Кошулинським. Телеканал запросив обох кандидатів 18 листопада на дебати. Обоє погодились і це буде вперше зустріч тет-а-тет двох кандидатів на спільному публічному майданчику. Але Андрій Садовий розцінює формат, як дебати, а Олег Синютка – ні, бо вважає, що це звичайна політична програма каналу.

20 листопада запрошую на дебати Садового

«Не знаю, хто вестиме, не знаю порядку, переліку експертів, які будуть присутні. Але піду, бо це програма, на яку запрошують, але це нічого спільного з дебатами не має. Я хочу, щоб все було відкрито, за участю журналістів, експертів. 20 листопада запрошую на дебати Садового. Якщо Андрій Садовий не прийде, то братиму участь у них сам», – каже кандидат у мери Львова Олег Синютка Радіо Свобода.

Я піду 18 листопада на офіційні дебати

Інший кандидат, Андрій Садовий, у розмові з Радіо Свобода прокоментував це так: «Моя позиція чітка і однозначна: у рамках чинного законодавства «Суспільне» проводить обов’язкові дебати 18 листопада, в яких я братиму участь, бо отримав відповідне запрошення. Я піду 18 листопада на офіційні дебати, все інше – це політтехнології, в яких я не хочу брати участі».

Міський голова говорить «про законодавство і обов’язковість дебатів», але виборчий кодекс не передбачає жодних дебатів на місцевих чи парламентських виборах, а лише перед другим туром президентських виборів. У законодавстві не прописано, ані обов’язкової участі кандидатів, ані права на проведення, ані формату таких дебатів між кандидатами на посаду міського голови, голови ОТГ чи кандидата у народні депутати, наголошує представник Громадської мережі «Опора» Тарас Радь.

Якщо кожен із двох кандидатів виставляє свої умови, то дійти до компромісу – нереально

«Є право суб’єктів виборчого процесу використовувати дебати, як форму передвиборчої агітації, тобто поруч із іншими формами можуть використовувати дебати, як форму агітації. Все залежить від кандидатів, наскільки вони політизують цей весь процес, чи хочуть провести якісні дебати без спроби нав’язати свої умови участі. Бо дійти до компромісу – нереально.

На місцевих виборах можна було б провести дебати, це мала б організувати нейтральна сторона, запросити учасників на рівних умовах, які ці учасники приймуть і візьмуть участь у тому форматі, який обумовлено. Організатором могла б виступити львівська міська ТВК, але ще три тижні тому голова ТВК мав заявити, що будемо проводити дебати, фактично він мав випередити штаби кандидатів. Майданчик міг би бути будь-де, а всі медійники мали б отримати сигнал для трансляції.

А те, що процес очолила не ТВК, а кандидати, зіпсувало саму ідею дебатів. Я не бачу перспективи для дебатів у Львові», – зауважив представник ГМ «Опора» Тарас Радь.

Чим більше кандидати говорять про дебати, виставляють ультиматуми один одному щодо формату, озвучують претензії, тим більше втрачається інтерес до такого формату в класичному розумінні, як це практикують у світі.

Це не будуть дебати

«Дебатів не буде, будуть два монологи, кожен сам по собі кандидат говоритиме. Фактично, дебати використають як форму передвиборчої агітації, як це прописано у виборчому кодексі. Кожен проведе передвиборчу агітацію напередодні повторного дня голосування. Це не будуть дебати, як змагальний процес у відкритій дискусії, не бачу для цього підстав», – каже Тарас Радь.

Кампанія – брудна

Сьогодні ніхто з експертів у Львові не називає ймовірного переможця на посаду міського голови. Вочевидь, між кандидатами буде мінімальний розрив у голосах і другий тур ще може призвести до судового розгляду. Багато з виборців досі не визначились, кого мають підтримати з двох претендентів, які ще кілька років тому працювали разом у міській раді.

Відтак те, що обоє кандидатів відповідатимуть на запитання на одному публічному майданчику, дасть можливість людям почути аргументи і зрозуміти, куди місто рухатиметься, наголошує політолог Оксана Дащаківська.

Дебати мають показати не політизацію

«Важливо не те, як кандидати сприймають формат, а як це сприймуть виборці, бо це для них робиться. Дебати мають показати не політизацію чи загравання з інтересами виборців, а власне ті способи, інструменти, механізми рішень, які пропонують кандидати. Дебати – це один із способів зняття емоційного стресу і ще й потужний мобілізаційний інструмент. У випадку української політики ми маємо більше ставлення до дебатів, як до інструменту політичної агітації, а менше очікуємо чи радше боїмося цієї раціоналізації дискурсу. Кандидатам доведеться обґрунтувати свою позицію, вдаватися до цифр, бути зрозумілим виборцям, очевидно, що тут буде недостатньо політичних гасел, тому кандидати хочуть дебати перетворити, значною мірою, у шоу, як це має місце в багатьох містах. А шоу теж не допомагає у рішенні, чому потрібно голосувати за того чи іншого політика. Найважливіше почути реальну дискусію кандидатів», – говорить Оксана Дащаківська.

Завдання команд – привести свого виборця

Як і прогнозувалось, боротьба перед другим туром виборів голови Львівської ОТГ значно брудніша, ніж спостерігалось перед першим туром. Політтехнологи обох команд кандидатів зосередили кампанію на радикалізації електорату, який розділений. А те, як розвиватиметься далі Львів і 16 сіл, які доєднали до Львівської ОТГ, хто увійде у владу, кого з фахівців запросить переможець на роботу – це все залишається поза увагою, бо кампанія вибудувана на протиставленні і негативі.

«Завдання команд – привести свого виборця. Не шукається конструктивних ідей, а, навпаки, кампанія зосереджена на тому, що ділить і викликає недовіру, з’явилась купа ботів, яких залучили, які тегають і пишуть у соціальних мережах. Такий тон задали штаби і дебати стали заручниками тієї негативної кампанії», – зауважує представник ГМ «Опора» Тарас Радь.

А ще, за оцінками «Опори», чинний мер використовує адмінресурс, частково кадровий і бюджетний, комунальні працівники висловлюють йому свою підтримку, тобто людей «заганяють у кут», що, мовляв, у разі поразки Садового, вони «залишаться без роботи». Андрій Садовий останні дні акцентує свою увагу на критиці дій центральної влади, зокрема щодо рішення уряд про запровадження карантину вихідного дня, сподіваючись отримати прихильність підприємців. У Львові нараховується близько 50 тисяч представників малого і середнього бізнесу.

Тим часом Олега Синютку підтримують ті кандидати на посаду голови ОТГ, які не пройшли у першому турі, у Львів приїжджають агітувати за нього народні депутати і лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко, який не раз приїжджав у місто Лева, щоб закликати львів'ян голосувати за Синютку.

Тиждень, який залишився перед другим туром, буде доволі «гарячим». І хоча експерти не називають переможця перегонів, але це буде та людина, яка зуміє змобілізувати свого виборця.