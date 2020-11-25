Андрій Садовий оголошений міським головою Львова

Андрій Садовий офіційно зареєстрований міським головою Львова. Увечері 25 листопада міська територіальна виборча комісія оприлюднила результати виборів у другому турі 22 листопада. За кандидата від «Самопомочі» Андрія Садового проголосували 143 466 виборців, за представника від «Європейської солідарності» Олега Синютку – 84 277. Різниця між кандидатами – 59189 голосів.

Явка виборців у другому турі склала понад 37%.

Сьогодні представники п’яти фракцій партій, які пройшли у Львівську міську раду – «Європейська солідарність», «Самопоміч», ВО «Свобода», «Голос», «Варта» підписали спільне звернення до голови міської ТВК із проханням у стислі терміни оприлюднити результати голосування в другому турі.

24 листопада три партії з п’яти, «Європейська солідарність», ВО «Свобода» і «Варта», взяли участь у першій сесії Львівської міськради і обрали тимчасову президію. Депутати від «Голосу» і «Самопопомочі» не прийшли на засідання, пояснивши це тим, що їм не повідомили про сесію.