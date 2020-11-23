Вибори мера Львова: Синютка привітав Садового з перемогою

Кандидат від «Європейської солідарності» Олег Синютка привітав свого опонента Андрія Садового з перемогою на виборах мера Львова.

«Вітаю Андрія Садового з перемогою в мерських перегонах! Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів’яни, не були передвиборчими технологіями, а стануть реальними змінами у житті громади Львівської ОТГ», – написав Синютка у фейсбуці.

22 листопада відбувся другий тур виборів мера Львова. За даними екзит-полів, чинний мер Андрій Садовий здобув понад 62 відсотки голосів виборців.

Садовий очолює Львів з 2006 року.