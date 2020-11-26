Мер Черкас іще на 5 років: Анатолій Бондаренко про вибори, опір Зеленському і міську раду

Анатолій Бондаренко став міським головою Черкас вдруге. Він переміг свого опонента від «Голосу» Віктора Євпака із офіційним результатом 54,33% на 44,14%.

Анатолій Бондаренко став широко відомий тим, коли під час запровадження повного «локдауну» виступив проти центральної влади і пом’якшив умови карантину в Черкасах. Володимир Зеленський тоді передавав «полум’яний привіт» черкаському міському голові через відеозвернення, називав його «бандитом» і обіцяв наслідки. Чи настали ці наслідки, як тепер Анатолій Бондаренко планує будувати стосунки із центральної владою і чи шкодує, що балотувався від партії «За майбутнє» – в інтерв’ю Радіо Свобода.

Під час другого туру виборів міського голови в Черкасах на підтримку Віктора Євпака, опонента Анатолія Бондаренка, об’єдналися три політичні сили: «Голос», «Слуга народу» та «Європейська солідарність». Сам же міський голова балотувався на другий термін від партії «За майбутнє».

Якщо цей союз збережеться в опозиції і у міськраді, то він складе рівно половину від депутатського корпусу, адже після виборів розклад політичних сил має такий вигляд:

«За майбутнє» – 14,11% (8 депутатів)

«Слуга народу»– 13,91% (8 депутатів)

«Європейська солідарність» – 13,24% (7 депутатів)

«Голос» – 11,04% (6 депутатів)

ВО «Черкащани» – 9,16% (5 депутатів)

«Опозиційна платформа – За життя» – 6,96% (4 депутати)

ВО «Батьківщина» – 6,19% (4 депутати)

Втім, після перемоги у другому турі Анатолій Бондаренко переконаний, що більшість буде сформована під його контролем.

«Є конструктивна більшість, є розуміння в окремих депутатів, у багатьох депутатів із перелічених фракцій («Голос», «Слуга народу», «ЄС» – ред). Кістяк буде на базі партії «За майбутнє», тому що вона має найбільшу фракцію, «Батьківщина», ВО «Черкащани», і думаю, що всі охочі із задоволенням долучаться до цієї більшості», – каже він.

У коментарі Радіо Свобода Анатолій Бондаренко зауважив, що не шкодує через те, що пішов від партії «За майбутнє», а, навпаки, вважає це перемогою.

Раніше його бачили на з’їзді партії «Пропозиція», або, як її ще називають, «партії мерів», щоправда, потім з’ясувалося, що він там був як гість.

Нещодавно в коментарі виданню «Українська правда» Борис Філатов, один із засновників «Пропозиції», мер Дніпра так окреслив його вибір: «Я вважаю, що він слабка людина, яка думає не про проблеми місцевого самоврядування, а про свій особистий інтерес».

«Мені надходила офіційна пропозиція від «Пропозиції», але я не давав згоди ніякої про вступ у партію «Пропозиція». Давайте будемо чесно дивитися в очі. Якщо Борис Філатов висловлюється, то, по-перше, він мій колега, я з цього приводу просто промовчу, тому що якщо я буду щось говорити, то це буде набагато цікавіше», – відповів на це Бондаренко вже в інтерв’ю Радіо Свобода.

Чи досі мер Черкас проти карантину?

В інтерв’ю напередодні виборів мер Черкас висловлювався проти карантину вихідного дня, ставав на захист бізнесу і говорив про те, що «сліпо виконувати вказівки центральної влади» в Черкасах не будуть.

Тим не менше, карантин вихідного дня у Черкасах запрацював, правоохоронні органи проводили рейди і штрафували порушників. За повідомленням Суспільного телебачення, більшість підприємців вирішила не працювати на вихідних.

«Ми ухвалили рішення, і це рішення підтримали всі лікарі, в тому числі і комісія з питань надзвичайних ситуацій. Це не міський голова, це громада міста Черкаси – вона вважає, що ці дії є безглуздими, вони нічого не приносять. Повний «локдаун» ми не вводимо, тому що економіка не витримає, а карантин вихідного дня ми робимо, просто щоб показати, що ми щось робимо. Вводьте повний «локдаун», компенсуйте бюджетові затрати, компенсуйте кожній людині, яка втратила роботу, кожному підприємцеві – немає питань, я перший все це введу», – висловлюється з цього приводу Анатолій Бондаренко.

Наслідки опору центральній владі

Президент Володимир Зеленський свого часу передавав публічні вітання мерові Черкас через відеозвернення і обіцяв наслідки після того, як Анатолій Бондаренко заявив про опір.

Міський голова демонструє довідку про відсутність судимостей і кримінальних проваджень щодо себе і пояснює: «От і всі ті привіти, і всі кримінальні справи. І мені шкода президента Зеленського, тому що у нього непрофесійне оточення, яке йому піднесло цю інформацію. Не потрібно робити з цього шоу, потрібно зараз закасати рукави і працювати разом, тому що у нас багато викликів. У нас у бюджеті зараз велика недоїмка – 194 мільйони. Це щодо міського бюджету. Ми 194 мільйони витратили на COVID-19. А що робиться в державному бюджеті, напевно, тільки сам Бог знає, тому що зараз починаються проблеми з виплатами».

– Після того, як ви виступили із заявою і полегшили карантин у місті, були якісь наслідки?

– 60 днів проводилася аудиторська перевірка. Написали, що ми неправильно фінансували ПТУ, медицину, зокрема і черкаську інфекційну лікарню, де приймали хворих із усієї області. Ми їх лікували, а написали, що ми їх не повинні буди лікувати, тому що це не жителі нашого міста. Так само, як три тому обласні центри посеред бюджетного року отримали в своє підпорядкування ПТУ. Ми їм плати зарплату, комунальні послуги. Зараз написали, що зробили порушення. У мене таке враження, що в аудиторської служби одна рука робить, а інша не знає, що робити…

– Ви це пов’язуєте саме зі своїм виступом?

– Я знаю. Бо ця перевірка здійснювалася на підставі листа контррозвідки СБУ. Де я і де контррозвідка СБУ? Це були просто політичні переслідування. Думаю, що в суді ми все доведемо.

– Як у подальшому бачите співпрацю з центральною владою? Ви ще на п’ять років міський голова Черкас.

– Позитивною бачу співпрацю з центральною владою. Будемо співпрацювати. Будемо допомагати боротися з COVID-19, будуватимемо дороги, дитсадки. Будемо працювати на громаду і жителів України.

– Як ви вважаєте, в чому ваша сила як міського голови?

– Моя сила в підтримці громади Черкас, і моя сила в тому, що я один із небагатьох голів, хто каже правду урядові в очі. До цієї правди треба прислухатися і робити висновки.

– Якщо брати явку на виборах у Черкасах, то це 26%, за вас проголосували близько 30 тисяч людей, а в Черкасах населення – близько 280 тисяч. Не боїтеся, що це не настільки впевнена підтримка, щоб і керувати містом, і розбиратися з центральними органами влади, критикувати їх?

– А ви вважаєте, що в країні, в якій триває війна, вбивають наших хлопців, міські голови повинні мовчати, коли йде несправедливість? Якщо мовчати, то український народ не має права на майбутнє. Якщо є люди, які можуть в очі говорити і не бояться перевірок, переслідувань, тоді ми на правильному шляху. Центральна влада не повинна зводити рахунки з мерами, а має вести конструктивний діалог. І повірте мені, мати такого помічника в особі міського голови Черкас – це набагато вигідніше, набагато більше принесе користі Україні.

– Що найперше ви зробите, очоливши вдруге Черкаси?

– Ми зараз займаємося госпіталем для хворих із коронавірусом. Іде зима. Ми маємо підготуватися для роботи у зимовий період. І багато інших планів, які я не реалізував за попередні п’ять років. Ми продовжимо їх реалізовувати. Моя мрія – місто має входити у трійку найкомфортніших міст України. Нам до цього потрібно ще чотири місця. Зараз ми на сьомому.