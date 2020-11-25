Апеляційний суд відхилив позов мера Черкас до Зеленського про захист честі і гідності

Київський апеляційний суд відхилив позов мера Черкас Анатолія Бондаренка до президента України Володимира Зеленського.

Позов стосувався захисту честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації та стягнення компенсації моральної шкоди у повному обсязі.

Суд першої інстанції – Печерський районний суд Києва – відхилив позов Бондаренка 1 жовтня.

Наприкінці травня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до суду з позовом про захист честі та гідності проти президента України Володимира Зеленського.

Як повідомив тоді адвокат Бондаренка Денис Ципін, висловлювання в контексті відповіді Зеленського журналістові про Бондаренка: «Я за один стіл з такими бандитами не сяду», позивач сприймає як таке, що президент назвав особисто Бондаренка бандитом.

Як компенсацію Бондаренко просив стягнути із Зеленського 1 гривню за «моральну шкоду».

Публічні перепалки між мером Черкас і президентом почалися після того, як Черкаська міська рада пом’якшила карантин у місті з 1 травня, всупереч розпорядженням центральної влади. У зв’язку з цим президент Володимир Зеленський передав мерові Анатолію Бондаренкові «полум’яний привіт» і пообіцяв «юридичні наслідки». Сам Бондаренко заявив, що не боїться кримінальних справ й пообіцяв, що «Черкаси будуть чинити опір».