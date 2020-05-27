Мер Черкас хоче стягнути із Зеленського 1 гривню компенсації за «моральну шкоду» – адвокат

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до суду з позовом про захист честі та гідності проти президента України Володимира Зеленського, повідомив у фейсбуці його адвокат Денис Ципін.

Він повідомив, що позов сторона захисту Бондаренка вирішила подати до Печерського райсуду Києва щодо «захисту честі та гідності, ділової репутації мера Черкас».

«Кілька днів тому президент Зеленський назвав Бондаренка бандитом. Ось відповідь», – заявив адвокат.

Сторона захисту мера Черкас вважає, що висловлювання в контексті відповіді Зеленського журналістові про Бондаренка: «Я за один стіл з такими бандитами не сяду», позивач сприймає як таке, що президент назвав особисто Бондаренка бандитом.

Як компенсацію Бондаренко просить стягнути із Зеленського 1 гривню за «моральну шкоду».

Ані президент України, ані його канцелярія наразі не коментували повідомлення про позов Бондаренка проти Зеленського.

Публічні перепалки між мером Черкас і президентом почалися після того, як Черкаська міська рада пом’якшила карантин у місті з 1 травня, всупереч розпорядженням центральної влади. У зв’язку з цим президент Володимир Зеленський передав мерові Анатолію Бондаренкові «полум’яний привіт» і пообіцяв «юридичні наслідки». Сам Бондаренко заявив, що не боїться кримінальних справ й пообіцяв, що «Черкаси будуть чинити опір».