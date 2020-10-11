Суд відмовив меру Черкас у задоволенні позову проти Зеленського

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову міського голови Черкас Анатолія Бондаренка до президента України Володимира Зеленського про захист честі, гідності й ділової репутації. Про це йдеться в рішенні суду, ухваленому 1 жовтня.

«Вислови відповідача не містять завідомо неправдивої інформації і надмірності оціночних суджень, а також підстави кваліфікувати його слова, як подану у брутальній, принизливій чи непристойній формі, оскільки оскаржувані фрази президента виражають його особисте, суб`єктивне відношення» до «можливості мати ділові, дружні чи інші відносини» та «забезпечення народовладдя», йдеться в тексті рішення.

У рішенні суду вказано, що мер Черкас Бондаренко може подати апеляційну скаргу на рішення суду протягом 30 днів із дня його проголошення.

Наприкінці травня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до суду з позовом про захист честі та гідності проти президента України Володимира Зеленського.

Як повідомив тоді адвокат Бондаренка Денис Ципін, висловлювання в контексті відповіді Зеленського журналістові про Бондаренка: «Я за один стіл з такими бандитами не сяду», позивач сприймає як таке, що президент назвав особисто Бондаренка бандитом.

Як компенсацію Бондаренко просив стягнути із Зеленського 1 гривню за «моральну шкоду».

Публічні перепалки між мером Черкас і президентом почалися після того, як Черкаська міська рада пом’якшила карантин у місті з 1 травня, всупереч розпорядженням центральної влади. У зв’язку з цим президент Володимир Зеленський передав мерові Анатолію Бондаренкові «полум’яний привіт» і пообіцяв «юридичні наслідки». Сам Бондаренко заявив, що не боїться кримінальних справ й пообіцяв, що «Черкаси будуть чинити опір».