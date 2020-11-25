У Кабміні не виключають посилення карантину на новорічні свята

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не виключає можливість запровадження більш жорстких карантинних заходів на час новорічних та різдвяних свят, але наразі про це не йдеться.

«Про запровадження жорсткіших заходів наразі не йдеться, але ми розуміємо: кінець грудня і початок новорічних свят – це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І це може значно підштовхнути хворобу, чого наша медична система може не витримати», – зазначив прем’єр на засіданні уряду.

Шмигаль додав, що за ініціативою президента було розроблено програму підтримки бізнесу і населення на випадок жорстких карантинних заходів. Очільник Кабміну сподівається, що вона знайде підтримку у парламенті.

В Україні протягом минулої доби виявили 13 882 нових випадки COVID-19, померли 229 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіли 661 858 людей, 307 778 – одужали, померли – 11 492.