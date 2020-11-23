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23 листопада 2020, Київ 17:11
Новини | Коронавірус

На других «карантинних» вихідних поліція припинила роботу 1 347 закладів

Протест проти запровадження «карантину вихідного дня», Дніпро, 11 листопада 2020 року

Поліцейські припинили роботу 1 347 суб’єктів господарювання протягом вихідних 21 і 22 листопада, йдеться в повідомленні Національної поліції.

Крім того, правоохоронці склали 1 144 адміністративних протоколи та винесли 1 395 постанови за перебування в громадських будівлях і транспорті без масок.

«Поліція за два вихідні дні закрила 1347 суб’єктів господарювання, які працювали всупереч карантинним обмеженням. Зокрема: закладів торговельного та побутового обслуговування – 969, закладів громадського харчування – 327, закладів з надання послуг розміщення – 18, торговельно-розважальних центрів – 22, спортивних залів та басейнів – п’ять, дискотек та нічних клубів – чотири, театрів, кінотеатрів та музеїв – два», – заявляють у правоохоронному відомстві.

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Крім того, правоохоронці почали два кримінальні провадження за статтею про порушення санітарних правил щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Загалом, за даними Нацполіції, з початку карантину навесні правоохоронці склали 58 034 адміністративних протоколи та відкрили 494 кримінальних провадження у зв’язку з порушеннями карантину.

11 листопада уряд ухвалив рішення, яким відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію «помаранчевої зони». Крім того, був запроваджений карантин вихідного дня, яким зокрема заборонена робота розважальних закладів.

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