Перший карантин вихідного дня виконувався «так собі» – Степанов

Результати дотримання карантину вихідного дня можна буде спостерігати мінімум за два тижні після відповідних вихідних – про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на у своєму зверненні 21 листопада.

Степанов нагадав, що в цю суботу почався вже другий карантин вихідного дня.

«Давайте будемо відвертими, на минулих вихідних дотримання карантину вихідного дня, скажемо так, було так собі. Ми бачили в ЗМІ численні зупинки роботи закладів громадського харчування, фітнесцентрі з боку Національної поліції, і за це їм велика подяка. Для нас дуже важливо виконати всі правила і дотримуватися правил, які встановлені саме в карантин вихідного дня», – сказав міністр.

За словами Степанова, зараження можливі в тому числі, коли люди контактують у закладах громадського харчування чи магазинах.

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«Коли в нас є карантин вихідного дня... в такий спосіб ми розраховуємо на зменшення цих контактів і, як наслідок, зменшення кількості хворих, відсотку хворих, яких виявляємо кожного дня. Неможливо на наступний день після карантинних обмежень побачити відповідне зменшення хвороби. Результат ми очікуємо мінімум за два тижні після дісно проведеного карантину вихідного дня, після дотримання всіх тих обмежень, які встановлені в державі», – зазначив він.

Степанов також прокоментував тему забезпечення ліжок хворих на COVID-19 киснем. За його словами, уряд зобов’язав місцеві органи влади забезпечити 80% ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію. Він зазначив, що уряд двічі виділяв кошти на забезпечення ліжок киснем – 571 мільйон і 895 мільйонів гривень.

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«Станом на 20 листопада в країні нараховується 25 493 ліжко-місця з підведеним киснем, тоді як на початку квітня їхня кількість становила майже 3 500. Вільними залишаються 11 815 ліжок із підведеним киснем... Є регіони, де кількість вільних ліжок дуже велика, це, наприклад Дніпропетровська або Херсонська області. Є регіони, де ситуація достатньо напружена - це місто Київ і Харківська область. Ми цю ситуацію виправляємо, в тому числі за рахунок швидкого забезпечення киснем цих ліжок», – сказав Степанов.

Ці цифри, додав він, МОЗ отримує від лікарень, які лікують хворих на COVID-19 – таких по Україні понад 470.

Станом на ранок 21 листопада в Україні виявлено 612 665 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Загалом за час епідемії коронавірусної хвороби в Україні від неї померли 10 813 людей, 282 313 одужали.