Керівника департаменту управління майном Нацполіції звільнили після того, як клуб його сина порушив карантин – Bihus.info

Керівника департаменту управління майном Національної поліції Івана Наумова звільнили через те, що на вихідних клуб, який належить його сину, працював попри карантин. Про це повідомив заступник директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало, повідомляє Bihus.info.

Зазначається, що правоохоронці проводять розслідування за фактом повідомлення ЗМІ про порушення.

Як зафіксували журналісти, ввечері у суботу 14 листопада, у клуб відпочинку NAVY заходили відвідувачі, на парковці стояли машини, а на вході був охоронець. Зокрема, як стверджують репортери, там була і автівка, якою користується сам Іван Наумов.

За даними Bihus.Info, клуб наприкінці липня відкрив син Наумова. Сам Іван Наумов заявив, що гроші той брав із сімейного бюджету, але витрати на придбання клубу не були зазначені у декларації.

11 листопада уряд ухвалив рішення, яким відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію «помаранчевої зони». Крім того, був запроваджений карантин вихідного дня, яким зокрема заборонена робота розважальних закладів.