Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
17 листопада 2020, Київ 10:19
Події

LIVE | У Раді хочуть скасувати карантин вихідного дня

17 листопада Верховна Рада України планує розглянути постанову, якою рекомендуватиме уряду скасувати карантин вихідного дня. Також цього дня депутати чекають у парламенті на прем’єрміністра Дениса Шмигаля і весь склад Кабміну. Парламентарі хочуть почути від урядовців, як виконується постанова Верховної Ради про заходи з протидії коронавірусу в Україні.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG