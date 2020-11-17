LIVE | У Раді хочуть скасувати карантин вихідного дня

17 листопада Верховна Рада України планує розглянути постанову, якою рекомендуватиме уряду скасувати карантин вихідного дня. Також цього дня депутати чекають у парламенті на прем’єрміністра Дениса Шмигаля і весь склад Кабміну. Парламентарі хочуть почути від урядовців, як виконується постанова Верховної Ради про заходи з протидії коронавірусу в Україні.