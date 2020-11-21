В Україні набувають чинності нові штрафи за відсутність маски

Від сьогодні набуває чинності закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.

Напередодні він був опублікований у парламентській газеті «Голос України». Закон набуває чинності на наступний день після оприлюднення.

Напередодні закон підписав президент Володимир Зеленський. Верховна Рада ухвалила його 6 листопада.

«Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот» тягнутиме за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень)», – йдеться в законі.

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Згідно із документом, маски можуть бути саморобними.

11 листопада уряд ухвалив рішення, яким відмовився від адаптивного карантину і поширив на територію всієї країни дію «помаранчевої зони». Крім того, був запроваджений карантин вихідного дня, яким зокрема заборонена робота розважальних закладів.

За попередню добу в Україні виявили 14 580 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. 1 761 людину госпіталізували, 215 людей померли, 77 989 – одужали.

Відтак за весь час пандемії в Україні захворіли 612 665 людей, одужали – 282 313, померли – 10 813.