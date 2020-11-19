Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в будівлях і транспорті без маски

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує штрафи за перебування в громадських будівлях і громадському транспорті без захисних масок.

Верховна Рада ухвалила цей закон 6 листопада.

«Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот» тягнутиме за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень).

За минулу добу в Україні виявили рекордні 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 583 510 людей; одужали 266 479 людей; померли від COVID-19 – 10 369.