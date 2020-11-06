Рада запровадила штрафи за перебування в будівлях та транспорті без масок

Верховна Рада запровадила штрафи за перебування в громадських будівлях та громадському транспорті без захисних масок. Рішення підтримали 262 народні депутати.

«Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот» тягнутиме за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 гривень).

Cтаном на 6 листопада в Україні виявлено понад 440 тисяч інфікованих, померли 8 125 людей, одужали – більш ніж 195 тисяч. Упродовж минулої доби виявили 9 721 новий випадок захворювання на COVID-19.