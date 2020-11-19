Зеленський каже, що його повторний тест на COVID-19 позитивний

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що його повторний тест на коронавірусне захворювання COVID-19 виявився позитивним. Він сказав про це у відеозверненні у фейсбуці ввечері 19 листопада.

При цьому Зеленський вказав, що його стан поліпшується.

«Мій повторний тест, на жаль, поки що позитивний, але я продовжую щоденно працювати. Це моя робота. І єдина різниця, що я працюю не на Банковій, а на вулиці академіка Заболотного... Дякую всім за підтримку... Запахи вже сьогодні повернулися, сили повертаються, температура знижується», – сказав Зеленський.

9 листопада стало відомо, що на COVID-19 захворіли президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Речниця президента Юлія Мендель 12 листопада повідомила, що Зеленський і Єрмак перебувають в лікарні на самоізоляції, де продовжують працювати, у них легкі симптоми хвороби.