Мендель розповіла, як Зеленський і Єрмак почуваються та працюють у «Феофанії»

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що хворий на CJVID-19 глава держави перебрався до лікарні Державного управління справами «Феофанія», бо «там кращі умови для самоізоляції та догляду».

«Логістичні рішення приймалися доволі швидко, президент справді з Офісу вирушив додому, а звідти у вівторок перебрався до лікарні, адже там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією. Президент та керівник його Офісу вже провели звідти кілька нарад, там же ввечері у вівторок президент спілкувався з канцлером Ангелою Меркель. Обоє активні і мають легкі симптоми хвороби», – написала Мендель у фейсбуці.

Вона попросила «не маніпулювати інформацією», коли йдеться про лікування і перебування у «Феофанії» керівництва держави.

Раніше сьогодні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі агенції «Інтерфакс-Україна» заявив, що президент Володимир Зеленський перебуває на самоізоляції в лікарні «Феофанія», тому що там уже обладнано спеціальну ситуаційну кімнату.

За його словами, оскільки державна резиденція «Конча-Заспа», де тимчасово мешкає президент, була раніше законсервована, а йому треба буде бути не на робочому місці щонайменше близько 14 днів і проводити при цьому багато зустрічей у режимі онлайн, то було ухвалено рішення перебратися до «Феофанії». Подоляк додав, що оскільки голова ОПУ Єрмак також постійно перебуває в робочому процесі, а в його квартирі організувати ситуаційну кімнату неможливо, то також «не можна було допустити, щоб він випав із робочого режиму щонайменше на два тижні».

5 листопада у коментарі Радіо Свобода народний депутат від «Слуги народу» та голова профільного парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив, що президент Зеленський «практично вже ухвалив рішення» передати під польовий шпиталь для хворих на COVID-19 клінічну лікарню «Феофанія». При цьому на запитання про загальну кількість хворих, яких зможе прийняти «Феофанія», Радуцький відповісти не зміг.

9 листопада стало відомо, що на COVID-19 захворіли президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.