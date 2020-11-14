Голова МОЗ Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 і перебуває на самоізоляції вдома

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 і перебуває на самоізоляції вдома. Очільник МОЗ продовжить працювати дистанційно, зокрема проводити щоденні брифінги. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

«Це незвичний формат і незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо, попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на на COVID-19. Буду на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно», – написав Степанов.

Він закликав українців дотримуватися карантинних правил заради власної безпеки і безпеки близьких.

«Закликаю вас, шановні українці, дотримуватися всіх карантинних правил і не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок і будьте здорові», – наголосив керівник МОЗ.

Попередніми днями позитивні тести на COVID-19 отримала ціла низка представників нинішнього керівництва України – від керівника офісу президента Андрія Єрмака і самого президента Володимира Зеленського, голови і першого заступника голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і Руслана Стефанчука, до віцепрем’єр-міністра Олексія Резнікова і кількох міністрів – зокрема, оборони Андрія Тарана і фінансів Сергія Марченка чи представника президента в Конституційному суді Федора Веніславського.

При цьому Єрмак і Зеленський, у яких, за повідомленням, захворювання є в легкій формі, лягли на лікування в київську лікарню «Феофанія», яку вважають елітною. Влада запевняє, що умови їхнього перебування там такі самі, як і в усіх інших громадян України.

У зв’язку зі значним наростанням пандемії COVID-19 уряд України ухвалив 11 листопада нові протиепідемічні обмеження. Цей так званий «карантин вихідного дня» запроваджується наразі на шість конкретних вихідних днів –14, 15, 21, 22, 28 і 29 листопада, і діє з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Це рішення викликало акції протесту в Києві і ще низці українських міст, а в кількох містах міська влада відмовилася виконувати рішення уряду України. Поліція, як і обіцяла раніше, намагалася перешкоджати порушенням, зокрема, у Львові.

Також необхідні для розгляду понад 25 тисяч підписів за лічені дні набрала петиція з вимогою скасувати «карантин вихідного дня» на сайті президента України, що була оприлюднена 10 листопада (на момент її переведення у у статус «очікує на розгляд» під нею було вже понад 28 тисяч підписів). Наразі не ясно, як ця петиція до президента може вплинути на згадані обмеження, які були запроваджені рішенням уряду.