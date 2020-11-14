Голова МОЗ Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 і перебуває на самоізоляції вдома

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов отримав позитивний тест на COVID-19 і перебуває на самоізоляції вдома. Очільник МОЗ продовжить працювати дистанційно, зокрема проводити щоденні брифінги. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
«Це незвичний формат і незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо, попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на на COVID-19. Буду на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно», – написав Степанов.
Він закликав українців дотримуватися карантинних правил заради власної безпеки і безпеки близьких.
«Закликаю вас, шановні українці, дотримуватися всіх карантинних правил і не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок і будьте здорові», – наголосив керівник МОЗ.
Попередніми днями позитивні тести на COVID-19 отримала ціла низка представників нинішнього керівництва України – від керівника офісу президента Андрія Єрмака і самого президента Володимира Зеленського, голови і першого заступника голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і Руслана Стефанчука, до віцепрем’єр-міністра Олексія Резнікова і кількох міністрів – зокрема, оборони Андрія Тарана і фінансів Сергія Марченка чи представника президента в Конституційному суді Федора Веніславського.
При цьому Єрмак і Зеленський, у яких, за повідомленням, захворювання є в легкій формі, лягли на лікування в київську лікарню «Феофанія», яку вважають елітною. Влада запевняє, що умови їхнього перебування там такі самі, як і в усіх інших громадян України.
У зв’язку зі значним наростанням пандемії COVID-19 уряд України ухвалив 11 листопада нові протиепідемічні обмеження. Цей так званий «карантин вихідного дня» запроваджується наразі на шість конкретних вихідних днів –14, 15, 21, 22, 28 і 29 листопада, і діє з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Це рішення викликало акції протесту в Києві і ще низці українських міст, а в кількох містах міська влада відмовилася виконувати рішення уряду України. Поліція, як і обіцяла раніше, намагалася перешкоджати порушенням, зокрема, у Львові.
Також необхідні для розгляду понад 25 тисяч підписів за лічені дні набрала петиція з вимогою скасувати «карантин вихідного дня» на сайті президента України, що була оприлюднена 10 листопада (на момент її переведення у у статус «очікує на розгляд» під нею було вже понад 28 тисяч підписів). Наразі не ясно, як ця петиція до президента може вплинути на згадані обмеження, які були запроваджені рішенням уряду.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ