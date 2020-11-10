В Одесі скасували штраф за порушення карантину на святкуванні дня міста

В Одесі суд скасував штраф за порушення карантину під час святкування дня міста 2 вересня.

14 вересня поліція повідомила президенту Володимиру Зеленському про відкриття кримінального провадження, а 15 вересня склала адміністративний протокол на організатора урочистих заходів – директора департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяну Маркову. Як посадова особа за порушення статті 44-3 кодексу про адміністративні правопорушення, вона мала сплатити від 34 до 170 тисяч гривень. Більшість учасників заходу були без масок, вони також не дотримувались соціальної дистанції – спеціальна жовта розмітка була нанесена на бульварі.

29 жовтня Приморський районний суд скасував протокол про адміністративне правопорушення. Відповідне рішення оприлюднене у реєстрі. Суддя Лариса Єршова вирішила, що правоохоронці не надали достатньо доказів щодо відповідальності за порушення карантинних норм з боку саме Маркової.

«Статтею 44-3КУпАП передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами. Зазначена норма закону є бланкетною, тобто такою, що не називаючи конкретних ознак правопорушення або називаючи лише їх частину, відсилає для встановлення змісту ознак правопорушення до інших нормативних актів, які не є законами про адміністративну відповідальність, а тому у протоколі про адміністративне правопорушення має бути зазначена відповідна стаття певного нормативного акту (частина, пункт) та має бути викладено їх зміст», – говориться в рішенні судді.

Єршова зазначила, що в протоколі про адміністративне правопорушення лише стверджується, що Маркова порушила урядову постанову № 641 про карантинні заходи від 22 серпня 2020 року, але поліцейський не називає в тексті конкретних порушених норм законодавства, отже не розкриває суть адміністративного правопорушення.

Поліція не встановила свідків правопорушення, не зібрала письмові пояснення, а фотознімки не можуть розглядатися як належні докази, оскільки відсутні посилання на джерела їх походження, не встановлена дата, час та місце події. Суддя додала, що контролювати порядок і дотримання карантинних норм у місцях проведення святкових заходів мали працівники департаменту муніципальної безпеки і самі поліцейські. «Це прямий обов’язок співробітників поліції реагувати на виявлені правопорушення серед мешканців та відвідувачів концерту», – зазначила Єршова.

Одеські ЗМІ також повідомляли, що відповідальність за порушення карантинних норм могли понести підрядники – ФОП Катерина Гречко, яка виграла тендер на організацію урочистих заходів. Але, як запевнив Радіо Свобода представник ФОПу, поліція не мала до них юридичних претензій, оскільки ФОП виступав виключно як підрядник. Замовником послуг була Одеська міська рада, чиї представники діяли згідно із розпорядженням одеського міського голови, повідомили у ФОПі.

2 вересня в Одесі святкували «День міста». Урочисті заходи, зокрема концерт на Потьомкінських сходах, зібрав десятки тисяч людей. Більшість з них, судячи з фото та відеоматеріалів, були без засобів індивідуального захисту. На сходах і бульварі була розміщена спеціальна розмітка – жовті смуги на відстані близько півтора метра одна від одної, але люди ігнорували ці вказівки. Наступного дня проведення настільки великого свята засудив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Станом на 10 листопада в Одеській області «коронавірусом» захворіли 29336 – за останню добу кількість хворих збільшилась на 608 людей. Це один з найвищих показників за добу по країні. Вище тільки у Києві (+747), у Житомирській (+646) і Київській (+628) областях.