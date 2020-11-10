Термін «локдаун» став словом 2020 року за версією словника Collins.
«Локдаун» з його важкими, громіздкими складами та важчими асоціаціями – це стан, якого ми найбільше боялися у 2020 році, – стан національного стазису, коли майже все, з чого складається нормальне суспільне життя, зупинене», – пишуть укладники словника.
Вони зазначили, що термін «локдаун» спочатку був частиною тюремного словника: це коли ув'язнені утримуються у своїх камерах через певні порушення на крилі. У 2020 році термін цього слова змінився: у головах багатьох людей локдаун є заходом для забезпечення громадського здоров'я.
До переліку інших слів, які набули широкого вжитку у 2020 році, – «коронавірус», «соціальна дистанція» та «самоізоляція».
При цьому словник поповнився термінами, які не пов'язані з пандемією. Серед них:
- «Мегзит». Термін виник після рішення британського принца Гаррі та його дружини Меган вийти зі складу королівської родини;
- BLM, або Black Lives Matter. Антирасистський рух, який виник після вбивства американським поліцейським темношкірого чоловіка Джорджа Флойда;
- TikToker. Людина, яка регулярно поширює відео або з’являється на відео в застосунку TikTok;
- Mukbang. Відео чи веб-трансляція, в якій ведучий їсть велику кількість їжі для розваги глядачів. Термін використовують у Британії.
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