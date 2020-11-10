Термін «локдаун» став словом 2020 року за версією словника Collins.

«Локдаун» з його важкими, громіздкими складами та важчими асоціаціями – це стан, якого ми найбільше боялися у 2020 році, – стан національного стазису, коли майже все, з чого складається нормальне суспільне життя, зупинене», – пишуть укладники словника.

Вони зазначили, що термін «локдаун» спочатку був частиною тюремного словника: це коли ув'язнені утримуються у своїх камерах через певні порушення на крилі. У 2020 році термін цього слова змінився: у головах багатьох людей локдаун є заходом для забезпечення громадського здоров'я.

До переліку інших слів, які набули широкого вжитку у 2020 році, – «коронавірус», «соціальна дистанція» та «самоізоляція».

При цьому словник поповнився термінами, які не пов'язані з пандемією. Серед них: