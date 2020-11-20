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20 листопада 2020, Київ 22:13
Новини | Коронавірус

Дружина експрезидента Вірменії померла від COVID-19

Рита Сарґсян (фото архівне)

Дружина колишнього президента Вірменії Серж Сарґсяна померла від ускладнень, викликаних коронавірусом.

В офісі Сарґсяна 20 листопада повідомили, що Рита Сарґсян померла у віці 58 років, через кілька днів після госпіталізації в критичному стані 16 листопада.

Вона народилася в 1962 році в Нагірному Карабасі, де донедавна упродовж декількох тижнів тривали бої у черговій фазі загострення між Вірменією і Азербайджаном.

Серж Сарґсян, також уродженець Нагірного Карабаху, двічі займав пост прем’єр-міністра Вірменії і був третім президентом Вірменії в період з 2008 до 2018 року.

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