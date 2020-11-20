У поліції розповіли, як діятимуть у перший день штрафів за відсутню маску в транспорті і громадських місцях 

Голова Національної поліції України Ігор Клименко роз’яснив, якими будуть дії правоохоронців 21 листопада, коли вступлять у дію нові санкції за порушення карантину.

«Відповідно до нововведень, поліцейські тепер можуть не лише складати адміністративні протоколи за порушення карантину, а й на місці виносити рішення стосовно фізичних осіб, котрі перебувають у громадських будівлях чи транспорті без вдягнутих масок або респіраторів. Але першочергово поліцейські діятимуть превентивно, тобто спершу зроблять зауваження. І лише у випадку відмови будуть документувати дії правопорушника», – пояснив Ігор Клименко.

За його словами, у суботу та неділю поліцейські по всій країні проводитимуть рейдові перевірки, аби проконтролювати дотримання суб’єктами господарювання рішення уряду щодо «карантину вихідного дня».

Відповідно до закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, передбачає накладення штрафу від 170 до 255 гривень.

Відповідний закон 19 листопада підписав президент Володимир Зеленський. Верховна Рада ухвалила його 6 листопада.

В Україні протягом останньої доби виявили рекордні 14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 598 085 людей, одужали – 274 324, померли – 10 598.