В Україні новий рекорд хворих на COVID-19 за добу: понад 14,5 тисячі

В Україні протягом останньої доби виявили 14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Ці дані оприлюднив у фейсбуці міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 549 дітей і 613 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) і Сумській (748) областях.

За минулу добу шпиталізували 1 728 людей. 229 людей померли, одужали – 7 845.

За весь час пандемії в Україні захворіли 598 085 людей, одужали – 274 324, померли – 10 598.

Попередньої доби було виявлено на понад тисячу випадків COVID менше.