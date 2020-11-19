Перший етап вакцинації від COVID-19 охоплюватиме передусім медиків – Степанов

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що працівники галузі охорони здоров’я будуть у пріоритеті ‎першого етапу щеплень від COVID-19.

«Завершилась онлайн-конференція з представниками COVAX (ініціативи щодо глобального доступу до вакцин проти COVID-19). Було визначено подальший план дій щодо поставки майбутньої вакцини в Україну. Було визначено подальший план дій щодо поставки майбутньої вакцини в Україну. Наша держава отримуватиме її декількома траншами. Перший становитиме близько 1 млн 200 тисяч доз. У пріоритеті ‎першого етапу щеплення –працівники галузі охорони здоров’я. Люди, які щохвилини наражають себе на небезпеку, рятуючи інших», – повідомив Степанов у фейсбуці.

За його словами, усього в рамках COVAX планується надати Україні близько 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусної інфекції.

«Наші наступні кроки у співпраці з COVAX – підписання технічної потреби від України та умов співпраці», – додав Степанов.

Напередодні головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що Україна отримала підтвердження від ініціативи COVAX, створеної для швидкого і справедливого доступу вакцин від COVID-19 у світі, що може розраховувати на виділення на безплатній основі вакцини від коронавірусної хвороби для 20% населення.

В уряді вже повідомляли, що влада веде переговори зі світовими компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцин для України, серед цих компаній є і Pfizer, і Moderna.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я казали, що вакцина сама по собі не зможе спинити пандемію COVID-19. Навіть після початку вакцинації доведеться продовжувати практику спостережень за поширенням коронавірусу; продовжувати тестувати людей, ізольовувати хворих тощо.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 583 510 людей, одужали – 266 479, померли – 10 369. За минулу добу в країні виявили рекордні 13 357 хворих.