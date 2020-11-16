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16 листопада 2020, Київ 15:56
Новини | Міжнародні

Компанія Moderna заявляє, що її вакцина від COVID демонструє 94,5% ефективності

Як повідомили у Moderna, у третій фазі випробувань у США взяли участь більше ніж 30 тисяч людей

Американська компанія Moderna, яка розробляє нову вакцину від коронавірусного захворювання COVID-19 разом із Національним інститутом охорони здоров’я США, оголосила, що, за попередніми даними, ефективність її продукту складає 94,5%.

У компанії це назвали «великим днем» і заявили, що найближчими тижнями планують подати заявку на дозвіл для використання вакцини.

Як повідомили у Moderna, у третій фазі випробувань у США взяли участь більше ніж 30 тисяч людей.

Половині з них ввели дві дози вакцини з різницею в 28 днів, половині – плацебо. Серед учасників випробувань виявили 95 випадків COVID-19, при цьому лише п’ять із них припадають на групу вакцинованих.

90 – були в групі, який вакцину не вводили. Із них 11 випадків хвороби мали тяжкий перебіг.

«Цей позитивний проміжний аналіз нашого дослідження дав нам перше клінічне підтвердження того, що наша вакцина може запобігти COVID-19, зокрема тяжким випадкам захворювання», – сказав Стефан Бансель, головний виконавчий директор Moderna.

П’ять речей, які потрібно знати про вакцину Pfizer – відео
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П’ять речей, які потрібно знати про вакцину Pfizer – відео

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Це вже друга американська компанія, що працює над вакциною від COVID-19, яка повідомила про результати досліджень, що перевищують очікування.

Також цього місяця американська фармакологічна компанія Pfizer, яка разом із німецькою компанією BionTECH працюють над вакциною-кандидатом, повідомили, що потенційна вакцина від коронавірусу SARS-CoV-2 під назвою BNT162b2 здатна запобігати коронавірусній хворобі в більш ніж 90% випадків.


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